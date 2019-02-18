Экономика
В Венесуэле прямые потери от санкций США оценили в $38 млрдРБК 16:24
Вице-президент Венесуэлы по планированию Рикардо Менендес заявил, что прямые потери национальной экономики от финансовых санкций США оцениваются в $38 млрд, сообщает агентство Prensa Latina.
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Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Обновлено в 15:16
Общество
Умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер»
Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Двое полицейских погибли в результате взрыва в Каире
Двое сотрудников правоохранительных органов Египта погибли и ещё трое пострадали в результате взрыва в Каире.
Обновлено в 16:37
Политика
Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии
Оглашены результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
Происшествия
В Китае рухнул канатный мост с туристами
Туристы проходили по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.
Обновлено в 16:18
Общество
Украинский чиновник включил порно на совещании и убежал
Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник оконфузился на аппаратном совещании в облгосадминистрации, сообщает CBN.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию
По данным сайта Baring Vostok, Леонов является членом консультативного комитета организации.
Обновлено в 05:04
Политика
Надпись «Бандера, вставай» появилась на здании МВД Украины
Акция стартовала в качестве извинения за слова одного из правоохранителей, который во время стычки с радикалами в украинской столице выкрикнул: «Ложись, Бандера!»
Обновлено в 13:00
Политика
Bloomberg: Меркель встревожена позицией США по «Северному потоку — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель встревожена недовольством Соединённых Штатов из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 15:06
Общество
Британская журналистка назвала Москву сверкающим бездушным городом
Британское издание The Times опубликовало статью журналистки Дженис Тернер, которая называется «Москва — сверкающий город, утративший душу».
Обновлено в 15:00
Происшествия
СК задержал мать проведшего ночь в московском парке мальчика
Следователи задержали мать шестилетнего мальчика, который провёл ночь в национальном парке «Лосиный Остров» в Москве.
Обновлено в 14:45
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя
Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Экономика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено в 09:50
Общество
92-летняя труженица тыла выселена «в никуда»: скандал в Татарии
Более 107 тысяч подписей собрали авторы петиции в защиту жилищных прав 92-летней труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которую решением суда Зеленодольска выселяют из собственного жилья, так как решением комиссии дом признали аварийным.
Обновлено вчера в 19:37
Армия и оружие
Главный конструктор раскрыл преимущества танка Т-90МС
Новейший российский танк Т-90МС идеально подходит к условиям ближневосточного региона.
Обновлено в 08:39
Общество
Суд частично удовлетворил иск фристайлистки Комиссаровой
Обновлено в 13:27
Политика
Кудрин счел ситуацию с арестом Калви чрезвычайной для экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал ситуацию с делом основателя инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви чрезвычайной для экономики.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного
Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России.
Обновлено в 11:36
Политика
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию
Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
Обновлено в 15:58
Спорт
Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию
В списке участниц финала Кубка России по фигурному катанию присутствует имя Елизаветы Туктамышевой, чьё выступление изначально было под вопросом, передаёт ТАСС со ссылкой на официальный сайт турнира.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером «Ленинграда»
Светская львица Матильда Шнурова рассказала о разводе с лидером группы «Ленинград».
Обновлено в 13:33
Общество
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
Второе по счету суперлуние в 2019 году, которое случится в ночь на 19 февраля, не должно повлиять на самочувствие россиян, передает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача Виктора Калугина.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Начальник отдела дознания ФТС обвиняется в получении взятки в $140 тыс
В отношении начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) возбуждено уголовное дело о взятке в размере $140 тыс. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба межрегионального Следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Обновлено в 14:34
Культура
Друзь после скандала с подкупом уедет в США
Александр Друзь, которого ранее отстранили от участия в съемках программы из-за скандала о подкупе, планирует уехать в США.
Обновлено в 17:26