Политика

Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»РИА Новости 07:01

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции "Свобода", направленной на свержение законного президента страны Николаса Мадуро.
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Американские власти поддержали венесуэльскую оппозицию

Коммерсантъ10:44

Опубликовано видео уличных столкновений в Венесуэле

Lenta.ru09:44

Очевидцы сообщили о стрельбе близ авиабазы в Каракасе

Интерфакс09:03

Обстановка у военной базы в Венесуэле, где собрались сторонники Гуаидо

RT на русском11:07

Гуаидо объявил о начале финальной фазы операции «Свобода»

РИА Новости07:01

Помпео объявил о полной поддержке Гуайдо

Газета.Ru09:40

Бразилия надеется на поддержку военными Венесуэлы перехода к демократии

ТАСС10:56
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:23, Ашберн

Литва окажет Венесуэле гуманитарную помощь

КП - Северная Европа07:47
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Кино

Режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон скончался

Американский кинорежиссер, продюсер и сценарист Джон Синглтон, известный по фильму «Двойной форсаж», скончался в Лос-Анджелесе на 52 году жизни.
Обновлено вчера в 17:49
Спорт

Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года

Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Наука

Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции

Дальнейший анализ показал, что 22% повышенного риска смерти, связанного с потерей обоняния, приходится на нейродегенеративные заболевания.
Обновлено в 05:06
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено в 11:01
Кино

Фильм «Мстители: Финал» установил рекорд по сборам в России за день

Обновлено вчера в 12:54
Общество

Москвичей предупредили о дожде на Первомай

Погода на майские праздники в Москве будет изменчивой, сообщили специалисты центра «Фобос».
Обновлено в 06:39
Общество

Трубы «Северного потока-2» начали укладывать в российских водах

Строители начали укладку газопровода «Северный поток-2» в российских территориальных водах.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек

Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика

Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии

Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Директор Хрусталева Анна Тригуб отказалась комментировать РБК факт лишения водительских прав артиста, переадресовав вопросы в суд.
Обновлено в 10:48
Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Обновлено в 05:54
Экономика

Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год

Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Политика

В Госдуму внесли проект о наказании чиновников за оскорбление граждан

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.
Обновлено в 08:58
Общество

В Петербурге выставили на продажу панно со станции «Проспект Славы»

Обновлено в 07:23
Общество

Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе

Сообщалось, что работникам завода в обязательном порядке было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Общество

В Чечне стартует массовый конный поход во главе с Кадыровым

Более тысячи всадников из Чечни и соседних регионов отправятся во вторник в конный поход по склонам Терского хребта в национальных костюмах, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Названы 5 мешающих похудению привычек

Обновлено в 03:39
Политика

Дмитрий Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»

Скандал вокруг проекта разгорелся после того, как в финале последнего проекта победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 18:48
Общество

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Коста-Рике на жилой дом упал метеорит

На прошлой неделе в Коста-Рике на один из домов, расположенных в Сан-Карлосе, упал осколок метеорита. Его вес составил более килограмма.
Обновлено в 09:14
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Хоккей

Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею

Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
Обновлено в 09:38
Гаджеты

Смартфон Energizer c самым большим в мире АКБ оказался никому не нужен

Обновлено в 10:23
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:11
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