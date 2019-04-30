Политика

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газаИнтерфакс 08:36

В Каракасе начались столкновения вблизи авиабазы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает во вторник агентство Associated Press. Сообщается о применении слезоточивого газа.
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В СМИ появились видео наезда военного автомобиля на людей в Каракасе

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ТАСС08:08

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Известия09:20

В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газа

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Против Гуайдо и его сторонников применили слезоточивый газ

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Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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