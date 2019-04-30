Политика
В Каракасе начались столкновения с использованием слезоточивого газаИнтерфакс 08:36
В Каракасе начались столкновения вблизи авиабазы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, сообщает во вторник агентство Associated Press. Сообщается о применении слезоточивого газа.
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В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
Комсомольская правда10:34
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