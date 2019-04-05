Происшествия
В Венесуэле произошёл взрыв на нефтепроводеLife.ru вчера в 20:12
В венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод, сообщил в "Твиттере" глава региональной службы гражданской обороны и пожарной охраны Пласидо Малаве.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России
Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Старые iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов
Старые iPhone помогли китайцам, использовавшим особенности работы сервисных центров, ограбить Apple на 1 млн долларов.
Обновлено в 06:53
Политика
Песков назвал политическое кредо Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
Обновлено в 06:26
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин
Обновлено вчера в 14:42
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» отследят время работы таксистов
Агрегаторы такси "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестирование системы, отслеживающей время работы водителей.
Обновлено в 04:46
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Общество
Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
Обновлено в 03:16
Общество
Полковник Захарченко при выезде в США представил справку о том, что работает в ООО
Обновлено вчера в 05:40
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Дагестане мальчик умер после укола в больнице
Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Общество
Названы самые популярные имена российских новорожденных
Обновлено в 01:36
Политика
Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года
В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50