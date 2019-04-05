В Венесуэле произошёл взрыв на нефтепроводеLife.ru вчера в 20:12

В венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод, сообщил в "Твиттере" глава региональной службы гражданской обороны и пожарной охраны Пласидо Малаве.

В Венесуэле произошёл взрыв на нефтепроводе

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