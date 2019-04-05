Происшествия

В Венесуэле произошёл взрыв на нефтепроводеLife.ru вчера в 20:12

В венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод, сообщил в "Твиттере" глава региональной службы гражданской обороны и пожарной охраны Пласидо Малаве.
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На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

РБКвчера в 21:25

В Венесуэле прогремел взрыв на нефтепроводе

РИА Новостивчера в 19:27

В Венесуэле произошел взрыв на нефтепроводе

Коммерсантъвчера в 20:54

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

ФАНвчера в 20:08

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 20:05

В Венесуэле взорвался нефтепровод

Интерфаксвчера в 19:47

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле. Видео

Телеканал 360°вчера в 21:21
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика

Мантуров назвал срок для решения судьбы заводов Ford в России

Судьба заводов Ford в России решится в течении месяца-двух, среди интересантов корейская Hyundai, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 06:07
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Гаджеты

Старые iPhone помогли китайцам ограбить Apple на 1 млн долларов

Старые iPhone помогли китайцам, использовавшим особенности работы сервисных центров, ограбить Apple на 1 млн долларов.
Обновлено в 06:53
Политика

Песков назвал политическое кредо Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политическое кредо Владимира Путина – это конкретные результаты работы, не популистские, а реалистично сформулированные планы.
Обновлено в 06:26
Общество

Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации мужчин

Обновлено вчера в 14:42
Политика

Анализ крови на наркотики у Зеленского взял актер из «Сватов»

Обновлено в 06:26
Технологии

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» отследят время работы таксистов

Агрегаторы такси "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" начали тестирование системы, отслеживающей время работы водителей.
Обновлено в 04:46
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7

Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Общество

Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным

Обновлено в 03:16
Происшествия

Нервный срыв случился у подмосковного врача в коридоре больницы

Обновлено в 00:43
Общество

Полковник Захарченко при выезде в США представил справку о том, что работает в ООО

Обновлено вчера в 05:40
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Авто

Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

В Дагестане мальчик умер после укола в больнице

Семилетний мальчик умер после укола в одной из больниц Махачкалы, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Дагестану.
Обновлено в 06:26
Общество

Названы самые популярные имена российских новорожденных

Обновлено в 01:36
Политика

Меркель встретится с Порошенко 12 апреля в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведёт переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 06:07
Гаджеты

Швейцарский стартап увеличит пробег электрокаров до 1000 километров

Обновлено в 03:34
Здоровье

Четыре новых сосудистых центра откроют в Подмосковье до 2021 года

В Подмосковье до 2021 года планируют открыть четыре новых сосудистых центра, а пять первичных сосудистых отделений появятся в Щелкове, Орехово-Зуеве, Шатуре, Зарайске и Коломне, сообщил в пятницу на коллегии министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 05:59
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение

По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Футбол

Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы

Обновлено в 06:54
Энергетика

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Авто

Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины

В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
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