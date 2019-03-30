Политика
В Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергииЭхо Москвы вчера в 22:04
Без электричества остался 21 штат, сообщает El Nacional. Причины произошедшего пока не установлены. Это уже четвертый блэкаут за месяц.
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El Nacional: в Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электричества
RT на русскомвчера в 20:31
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