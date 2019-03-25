Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергииИзвестия вчера в 16:08
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
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Политика
Канада предоставила статус беженцев семье, укрывавшей Сноудена
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Британский самолет вместо Дюссельдорфа прилетел в Эдинбург
Обновлено вчера в 14:15
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Технологии
Huawei запустит собственный музыкальный сервис в России
Фото: iStock Китайская Huawei до конца года запустит в России платный музыкальный сервис.
Обновлено в 01:39
Экономика
В России ежегодно растет площадь погибших и поврежденных лесов
Каждый год в России увеличивается площадь погибших и поврежденных лесов, тогда как защитные меры не всегда эффективны.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Новейший комплекс разведки «Ирония» покажут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге впервые представят уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония», сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено вчера в 09:38
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 23:01
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в России
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Ростовчанка Анастасия Костенко призналась, что муж Дмитрий Тарасов за ней следит
Супруг модели Дмитрий Тарасов проверяет страницы жены в соцсетях на наличие откровенных снимков.
Обновлено в 01:39
Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Игры
Продажи Dead Cells превысили один миллион копий
В рамках выступления на Game Developers Conference Себастьян Бенар, гемдизайнер популярной roguelite-метроидвании Dead Cells от студии Motion Twin, заявил, что продажи игры превысили один миллион копий.
Обновлено вчера в 03:58
Политика
Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист Александр Овечкин и другие игроки клуба «Вашингтон Кэпиталз» (Washington Capitals) встретились с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
В Нур-Султане два человека погибли при столкновении автобусов
Два человека погибли, около 20 получили травмы в результате столкновения автобусов в столице Казахстана Нур-Султане во вторник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь департамента полиции города Софья Кылышбекова.
Обновлено в 01:20
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
Стали известны регионы России с наиболее высоким уровнем занятости населения. С соответствующими данными Росстата ознакомился RT.
Обновлено в 00:37
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит призывам как [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Уральская модель назвала причины разрыва с Егором Кридом
Уральская модель Дарья Клюкина разоткровенничалась о своих личных отношениях.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе
Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Политика
Виктор Назаров не был оригинален, подавшись из губернаторов в сенаторы
Иногда экс-губернаторы идут на повышение (13%) или уходят на равноценные или более низкие посты в структуре власти (13%).
Обновлено в 02:07
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам академика Александра Караулова, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии 1-го МГМУ имени Сеченова, не рекомендуется самостоятельно назначать себе лекарства для повышения иммунитета.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено вчера в 16:54