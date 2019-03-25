Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергииИзвестия вчера в 16:08
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
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В Венесуэле возложили ответственность за перебои с электроэнергией в стране на оппозицию
RT на русскомвчера в 18:58
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Здоровье
На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ
В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Общество
Бывшая «Мисс Москва» предостерегла девушек от участия в конкурсе
Российская модель Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва — 2018», разместила пост, в котором поделилась подробностями, связанными с конкурсом.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Павел Майков увел жену у своего лучшего друга
Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Культура
Неромантичные знакомства: канал «Россия 1» объявил о премьере сериала «На краю»
Сериал «На краю» с Николаем Фоменко в главной роли выходит на телеэкраны – уже скоро состоится премьера.
Обновлено в 03:41
Транспорт
Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные
С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие
Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90
Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Apple представляет сервис Apple TV+ и становится кинокомпанией
Вместе с Apple Card, Apple Arcade и Apple News+ компания Apple также представила новый сервис Apple TV+, где будут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы.
Обновлено вчера в 15:11
Наука
Археологи нашли тысячелетний корабль викингов в Норвегии
Археологи с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров на территории заповедника Борре в Норвегии.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Экономика
Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы
Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море
Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске
Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»
Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Культура
Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено вчера в 10:58
Экономика
Совфед намерен поддержать пересчет пенсий
Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Обновлено в 01:28
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника
Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 03:11
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Общество
Власти Москвы достроят пять проблемных жилых комплексов
Обновлено в 03:03
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48