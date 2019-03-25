Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергииИзвестия вчера в 16:08

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
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В Венесуэле произошло второе за сутки отключение электроэнергии

Московский Комсомолец03:43

Около 90% территории Венесуэлы опять осталось без электричества

Интерфакс02:21

В Венесуэле возложили ответственность за перебои с электроэнергией в стране на оппозицию

RT на русскомвчера в 18:58

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле, в том числе в столице Каракасе

Эхо Москвы01:46

Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле

РИА Новостивчера в 16:03

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 15:06

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Вести.Ruвчера в 14:55
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Здоровье

На Урале суд обязал родителей обследовать ребёнка на ВИЧ

В Челябинской области Еманжелинский городской суд обязал ВИЧ-инфицированных родителей девочки обследовать её на аналогичную инфекцию.
Обновлено в 03:49
Общество

Бывшая «Мисс Москва» предостерегла девушек от участия в конкурсе

Российская модель Алеся Семеренко, лишенная титула «Мисс Москва — 2018», разместила пост, в котором поделилась подробностями, связанными с конкурсом.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Культура

Неромантичные знакомства: канал «Россия 1» объявил о премьере сериала «На краю»

Сериал «На краю» с Николаем Фоменко в главной роли выходит на телеэкраны – уже скоро состоится премьера.
Обновлено в 03:41
Транспорт

Столичных водителей не пустят на ряд выделенных полос в выходные

С 14 апреля на ежедневный режим работы перейдут выделенные полосы на пяти магистралях, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено вчера в 10:16
Армия и оружие

Россия поставила Вьетнаму 64 танка Т-90

Россия выполнила контракт на поставку Вьетнаму танков Т-90, заявил «Интерфаксу» замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Петухов.
Обновлено в 02:44
Происшествия

В Баку загорелся торговый центр

В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Единоборства

Дана Уайт: «На месте Макгрегора я бы тоже завершил карьеру»

Обновлено в 03:35
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Гаджеты

Apple представляет сервис Apple TV+ и становится кинокомпанией

Вместе с Apple Card, Apple Arcade и Apple News+ компания Apple также представила новый сервис Apple TV+, где будут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы.
Обновлено вчера в 15:11
Наука

Археологи нашли тысячелетний корабль викингов в Норвегии

Археологи с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 метров на территории заповедника Борре в Норвегии.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Экономика

Теle2 ожидает закрытия сделки c «Ростелекомом» в ближайшие месяцы

Закрытие сделки о консолидации "Ростелекомом" 100% долей мобильного оператора Tele2 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев, многие параметры сделки уже согласованы.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

Корабли ТОФ уничтожили подлодку «противника» в Японском море

Экипажи больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота уничтожили подлодку «противника» в Японском море с помощью всего имеющегося на их борту противолодочного вооружения: торпед и глубинных бомб.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в рязанском Новомичуринске

Племянника Аллы Пугачевой сбила машина в Рязанской области.
Обновлено в 03:27
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:15
Политика

США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.
Обновлено вчера в 21:27
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона сообщило об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол

Еськов рассудит «Динамо» и «Локомотив», Лапочкин — «Ахмат» и «Спартак»

Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч 21-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Израиль начал обстрел сектора Газа

Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Культура

Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено вчера в 10:58
Экономика

Совфед намерен поддержать пересчет пенсий

Совфед на заседании 27 марта обсудит пересчет пенсий, накануне закон поддержал профильный комитет верхней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 26 марта.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

На канале имени Москвы спасли провалившегося под лед лыжника

Лыжник провалился под лёд канала имени Москвы, столичные спасатели оказали помощь мужчине, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.
Обновлено в 03:11
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено вчера в 08:45
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

На Урале задержали подозреваемого в лжеминировании торгового центра

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали лжеминера одного из торговых центров.
Обновлено в 03:38
Общество

Власти Москвы достроят пять проблемных жилых комплексов

Обновлено в 03:03
Интернет

Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали

Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
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