Политика

В Венесуэле произошел новый блэкаутВести.Ru вчера в 14:55

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали латиноамериканские СМИ.
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В Венесуэле возложили ответственность за перебои с электроэнергией в стране на оппозицию

RT на русскомвчера в 18:58

В Венесуэле произошел новый блэкаут

Вести.Ruвчера в 14:55

В Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества

Эхо Москвывчера в 17:05

Источник сообщил о новом блэкауте в Венесуэле

РИА Новостивчера в 16:03

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Газета.Ruвчера в 15:06

В Венесуэле произошел третий за месяц блэкаут

РБКвчера в 16:06

В Венесуэле снова отключилось электричество

Интерфаксвчера в 14:42
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Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний

По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Общество

Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати

Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

В вузах России увеличат количество бюджетных мест

В российских вузах планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для абитуриентов 2019 года.
Обновлено вчера в 03:00
Политика

Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев

Обновлено вчера в 18:18
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика

Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

В морге Югорска хранили тонны детского питания

Детское питание хранилось в прощальном зале морга. По данным Пантина, коробки с питанием могли стоять там с прошлой осени.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Массовую гибель рыбы зафиксировали на реке Куда в Хомутово

Житель деревни Хомутово Иркутского района снял видео, на котором зафиксировал массовую гибель рыбы на реке Куда.
Обновлено вчера в 22:12
Энергетика

Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки

Обновлено вчера в 23:30
Здоровье

Ленобласть обновит медоборудование на 250 млн рублей

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика

После хирургического вмешательства мальчик самостоятельно стал выходить в туалет.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено вчера в 19:44
Баскетбол

«Юта» разгромила «Финикс», несмотря на 59 очков Букера

Обновлено в 00:27
Политика

Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта

Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей

Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме

Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Здоровье

Превышения по трем вредным веществам обнаружены в воздухе Челябинска

Результаты исследования выявили превышение трех вредных веществ.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие

Разведка США узнала, когда в армии России появятся «Посейдоны»

Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США

В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено вчера в 10:56
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Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом

Обновлено вчера в 14:26
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Португалия — Сербия 1:1

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала

Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Культура

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол

Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»

Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено вчера в 12:32
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