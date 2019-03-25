Политика
В Венесуэле произошел новый блэкаутВести.Ru вчера в 14:55
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали латиноамериканские СМИ.
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В Венесуэле возложили ответственность за перебои с электроэнергией в стране на оппозицию
RT на русскомвчера в 18:58
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Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
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Экономика
ЦБ составил список принадлежащих иностранцам крымских компаний
По последним данным на 1 июля 2016 года остатки прямых зарубежных инвестиций в Крыму составляли $78 млн.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
В вузах России увеличат количество бюджетных мест
В российских вузах планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для абитуриентов 2019 года.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан дал разрешение на использование миллиарда долларов для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В морге Югорска хранили тонны детского питания
Детское питание хранилось в прощальном зале морга. По данным Пантина, коробки с питанием могли стоять там с прошлой осени.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
Массовую гибель рыбы зафиксировали на реке Куда в Хомутово
Житель деревни Хомутово Иркутского района снял видео, на котором зафиксировал массовую гибель рыбы на реке Куда.
Обновлено вчера в 22:12
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Обновлено вчера в 23:30
Здоровье
Ленобласть обновит медоборудование на 250 млн рублей
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В Подмосковной больнице изнасиловали 7-летнего мальчика
После хирургического вмешательства мальчик самостоятельно стал выходить в туалет.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено вчера в 19:44
Баскетбол
«Юта» разгромила «Финикс», несмотря на 59 очков Букера
Обновлено в 00:27
Политика
Россияне смогут ездить в Турцию без загранпаспорта
Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено вчера в 11:38
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Здоровье
Превышения по трем вредным веществам обнаружены в воздухе Челябинска
Результаты исследования выявили превышение трех вредных веществ.
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова намекнула на переезд в США
В одном из постов в своем «Инстаграм» Алена намекнула, что они с мужем не прочь переехать жить в этот город.
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты
Apple представил стриминговый сервис с оригинальным контентом
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала
Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Культура
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол
Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»
Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено вчера в 12:32