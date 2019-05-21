Экономика

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCardИнтерфакс 22:24

ЦБ Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение отказаться от соглашений с Visa, MasterCard и Maestro к концу января, сообщает издание Banca y Negocios.
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СМИ: в Венесуэле прекратят работу карт Mastercard и Visa

ТК Звезда23:11

Венесуэла останавливает операции по картам Visa и Mastercard

Ведомости22:32

Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro, сообщают СМИ

РИА Новости22:08

В Венесуэле приняли решение отказаться от Visa и MasterCard

Интерфакс22:24

Венесуэла решила отказаться от Visa, Mastercard и Maestro

Реальное время22:24

СМИ: Венесуэла хочет отказаться от использования Visa, Mastercard и Maestro

Росбалт22:31

Венесуэла откажется Visa, Mastercard и Maestro в пользу собственной платёжной системы

Петербургский дневник23:04
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Политика

Пенс: США рассматривают все варианты действий в Венесуэле

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон рассматривает «все варианты» действий в Венесуэле.
Обновлено в 21:49
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено в 06:35
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
Обновлено в 19:32
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено в 20:58
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 23:32
Футбол

Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес

Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей

Жена футболиста Юрия Жиркова с размахом отметила свой 30-летний юбилей В семье Жирковых уже стало традицией отмечать дни рождения на широкую ногу.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

США передали Украине контрбатарейные радары

ВСУ получили от США два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36, сообщило Министерство обороны Украины.
Обновлено в 14:27
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено в 22:01
Происшествия

Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:13
Общество

Москва возглавила рейтинг цен на велосипеды

Самые дешевые велосипеды оказались в Тольятти и Омске — только в этих российских городах цена оказалась менее 9 тысяч рублей.
Обновлено в 22:54
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Политика

Порошенко потерял статус миллиардера за время своего президентства

По данным Bloomberg, Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера за время нахождения на посту президента Украины.
Обновлено в 15:54
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено в 22:40
Политика

Посольство Украины выдало фото из архива Холокоста за депортацию крымских татар

Украинское посольство выдало фотографию депортации польских евреев за кадр депортации крымских татар 1944 год.
Обновлено в 23:04
Общество

Жительница Кракова родила шестерню

В Кракове случились самые необычные роды за всю историю рождения детей в Польше. Женщина родила сразу шесть младенцев-близнецов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию

Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено в 14:53
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 20:32
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Общество

В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено в 22:20
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 23:06
Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
Обновлено в 08:47
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Политика

Экс-менеджер Danske Bank рассказал об участии кузена Путина в отмывании миллиардов евро

Бывший менеджер эстонского отделения Danske Bank Говард Уилкинсон рассказал журналистам CBS об участии российского бизнесмена Игоря Путина в схеме по отмыванию 230 млрд долларов.
Обновлено в 22:12
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено в 11:58
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