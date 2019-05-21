Экономика
В Венесуэле откажутся от использования Visa, Mastercard и MaestroРоссийская газета 00:12
Развивать национальную платежную систему решили в Венесуэле. При этом к концу января власти страны откажутся от соглашений с Visa, Mastercard и Maestro.
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Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Разгон 1000-сильного гибрида Ferrari сняли на видео
Пользователь YouTube Emanuele T. снял на видео прототип нового гибрида Ferrari, который публике покажут в конце этого месяца.
Обновлено вчера в 10:11
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Общество
В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение
Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено вчера в 22:20
Гаджеты
Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC
Чтобы обеспечить продолжительную автономную работу, несмотря на более «прожорливый» экран, браслет получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч ёмкости вместо 110 мА·ч у Mi Band 3. Также у нового фитнес-браслета появилась поддержка Bluetooth 5.0, это существенный шаг вперёд по сравнению с Bluetooth 4.2 у предшественника.
Обновлено вчера в 12:54
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Здоровье
Результат опроса показал, каких врачей не хватает в России
Чаще всего респонденты жаловались на отсутствие невролога.
Обновлено в 00:36
Политика
Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Обновлено вчера в 14:31
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Обновлено 19 мая в 00:21
Шоу-бизнес
Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в январе–апреле на 5,1%
За январь-апрель 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,1% — с 5701 до 5411 рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
В Москве задержали соратника Алексея Навального, Леонида Волкова
Информацию о задержании подтвердил и Навальный. По его данным, Волкова забрали со словами "мы вас заждались".
Обновлено в 01:15
Транспорт
В России планируют начать мониторить дороги с помощью дронов
В России в 2021 году планируется введение системы мониторинга состояния дорог в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 20:49
Энергетика
Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть
Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Исполнителя роли Брана в «Игре престолов» удивила судьба его персонажа
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Совфеде предложили узаконить понятие «отец-одиночка»
Автор проекта, председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов подчеркнул, что необходимо закрепить в законодательстве само понятие «отец-одиночка», сообщает «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Полторак опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлём
Обновлено в 00:12
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Авто
Импорт праворульных машин станет дороже из-за нового регламента
По информации портала vl.ru, документ подорожал отчасти из-за закрытия одной из трех имевшихся в Приморском крае сертификационных лабораторий, а также из-за ужесточения требований к остальным организациям.
Обновлено вчера в 08:06
Кино
СМИ: рейтинг кинокритиков на Каннском фестивале возглавил фильм Альмодовара «Боль и слава»
Фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria) возглавляет в настоящий момент рейтинг кинокритиков на Каннском кинофестивале.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Игры
Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох
Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
«Предварительно установлено, что 20 мая в приёмный покой Чановской ЦРБ поступили 13 малолетних детей с диагнозом «отравление ядовитым веществом» (крысиный яд)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 00:59