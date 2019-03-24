Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяцаТАСС 19:30

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд. Об этом он заявил на пресс-конференции в Каракасе.

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

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