Политика
Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против ГуайдоREGNUM 02:42
Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы. Об этом заявил в ходе телеэфира глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа. Он заявил, что Гуайдо должен «заплатить за всё, что сделал».
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Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Венесуэла стала полигоном для новой формы войны, заявил Мадуро
Венесуэла стала полигоном для новой формы войны с использованием электромагнитного и кибернетического оружия, направленного на системы жизнеобеспечения страны, заявил президент Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Певица Алекса находится на грани истощения
Стоит отметить, что мама певицы Алексы часто приезжает к дочке.
Обновлено в 02:03
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено вчера в 15:42
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Теннис
Монтеррей. Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни гейма
Обновлено в 01:30
Транспорт
В Москве начали устанавливать новейшие дорожные камеры
В общей сложности до конца года может быть установлено 600 новых стационарных камер, после чего их общее количество в Москве превысит 2 тыс. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рассказали RT, что сейчас на улицах города установлено 1463 стационарных комплекса.
Обновлено в 02:10
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа
В Колпино под Петербургом двухлетняя девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома.
Обновлено в 01:28
Политика
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Кино
Создатели фильма «Мстители: Финал» оставили Тома Холланда без сценария
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено вчера в 13:29
Авто
Появились снимки нового Porsche 911 Turbo Cabrio
Новый Porsche 911 Turbo в версии кабриолет был еще раз замечен зарубежными журналистами.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Экономика
Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга
У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 21:32
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Отделение нейрохирургии открыли после ремонта в детской больнице имени Башляевой в Москве
В столичной детской больнице имени З.А. Башляевой после капремонта открылось отделение нейрохирургии, оно оснащено самой современной высокотехнологичной медицинской техникой экспертного класса, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33