Политика

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против ГуайдоREGNUM 02:42

Уголовный процесс в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо начали власти Венесуэлы. Об этом заявил в ходе телеэфира глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа. Он заявил, что Гуайдо должен «заплатить за всё, что сделал».
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В Венесуэле заявили о начале уголовного процесса над Гуаидо

РИА Новости01:30

В Венесуэле стартовал уголовный процесс над Гуайдо

Политическая Экспертиза02:20

Режим Мадуро начал уголовный процесс над Гуайдо

Газета.Ruвчера в 21:46

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо

Известия01:20

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

REGNUM02:42

Власти Венесуэлы заявили о начале уголовного процесса против Гуайдо

Росбалтвчера в 21:59

Уголовное дело возбудили против Гуайдо в Венесуэле

Телеканал 360°00:55
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Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Венесуэла стала полигоном для новой формы войны, заявил Мадуро

Венесуэла стала полигоном для новой формы войны с использованием электромагнитного и кибернетического оружия, направленного на системы жизнеобеспечения страны, заявил президент Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Певица Алекса находится на грани истощения

Стоит отметить, что мама певицы Алексы часто приезжает к дочке.
Обновлено в 02:03
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

«Белые лебеди» пролетели над северными морями

Обновлено вчера в 15:42
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

Леонардо Бонуччи: «Мои слова о Кине неверно интерпретировали»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал свое высказывание о равной вине форварда Мойзе Кина и фанатов «Кальяри» после инцидента с расистскими оскорблениями игрока.
Обновлено вчера в 17:24
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что смертность в России за прошлый год увеличилась в 32 субъектах РФ.
Обновлено вчера в 04:25
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Теннис

Монтеррей. Анастасия Павлюченкова не отдала сопернице ни гейма

Обновлено в 01:30
Транспорт

В Москве начали устанавливать новейшие дорожные камеры

В общей сложности до конца года может быть установлено 600 новых стационарных камер, после чего их общее количество в Москве превысит 2 тыс. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы рассказали RT, что сейчас на улицах города установлено 1463 стационарных комплекса.
Обновлено в 02:10
Политика

Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Двухлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

В Колпино под Петербургом двухлетняя девочка выпала из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома.
Обновлено в 01:28
Политика

Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски

Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Кино

Создатели фильма «Мстители: Финал» оставили Тома Холланда без сценария

Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено вчера в 13:29
Авто

Появились снимки нового Porsche 911 Turbo Cabrio

Новый Porsche 911 Turbo в версии кабриолет был еще раз замечен зарубежными журналистами.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой

Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика

Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга

У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 21:32
Единоборства

Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Отделение нейрохирургии открыли после ремонта в детской больнице имени Башляевой в Москве

В столичной детской больнице имени З.А. Башляевой после капремонта открылось отделение нейрохирургии, оно оснащено самой современной высокотехнологичной медицинской техникой экспертного класса, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Британская Палата общин одобрила законопроект о переносе «Брексита»

Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обяжет премьер-министра Терезу Мэй просить об отсрочке «Брексита».
Обновлено вчера в 18:59
Культура

Дольф Лундгрен не встретится с Путиным

Обновлено вчера в 17:35
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
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