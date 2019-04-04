Политика

В Венесуэле начался уголовный процесс против ГуайдоLife.ru 02:22

В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Венесуэла отвергла международную критику решения о процессе против Гуаидо

РИА Новости05:15

Уголовный процесс против ставленника Вашингтона Гуаидо начал Верховный суд Венесуэлы

Народные новости06:55

В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

RT на русскомвчера в 21:42

Власти Венесуэлы начали уголовный процесс против Гуайдо

REGNUM02:42

Режим Мадуро начал уголовный процесс над Гуайдо

Газета.Ruвчера в 21:46

В Венесуэле объявили о начале уголовного суда над Хуаном Гуаидо

РЕН ТВвчера в 21:32

В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо

Известия01:20
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:54, Ашберн
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Происшествия

Следователи проверят инцидент с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 05:44
Футбол

«Валенсия» одержала победу над «Реалом» в чемпионате Испании

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.
Обновлено в 04:14
Общество

Вдова назвала место похорон Георгия Данелии

Вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия выбрала место похорон мужа.
Обновлено в 08:41
Общество

В Роскачестве прокомментировали самые популярные мифы о филе минтая

Обновлено в 07:18
Гаджеты

Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом

Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Обновлено в 03:45
Интернет

В открытый доступ попали данные миллионов пользователей Facebook

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Петербурге коллектора задержали за избиение должника

В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.
Обновлено в 05:14
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество

Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России

Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.
Обновлено в 07:53
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Кино

Названа дата прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:39
Политика

Вице-спикер Рады призналась, что опубликовала фейк на российскую тему

Обновлено в 05:08
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Возлюбленная Петросяна станет судьей

Обновлено вчера в 14:17
Футбол

Сёмин выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол после заключения в СИЗО.
Обновлено в 08:03
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл

В Генпрокуратуре России потребовали у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова дворцы в стиле Ренессанса.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт

В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 07:27
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Москве прорвало аквариум в «Океании»

В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания

Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Авто

Российский авторынок в марте вернулся к росту

Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Гаджеты

Первое реальное фото ключевой запчасти для iPhone 11 появилось в Сети

Обновлено в 07:26
Транспорт

Срывающих сроки челябинских дорожников пообещали лишить подрядов

Обновлено в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное