В Венесуэле начался уголовный процесс против ГуайдоLife.ru 02:22

В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа.

В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо

Общество Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.

Политика Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.

Шоу-бизнес Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу Источники сообщают, что Бритни пробудет в больнице 30 дней. В первый раз в психиатрической клинике Спирс оказалась более десяти лет назад.

Общество Вдова назвала место похорон Георгия Данелии Вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия выбрала место похорон мужа.

Гаджеты Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.

Происшествия В Петербурге коллектора задержали за избиение должника В Петербурге сотрудники полиции задержали 26-летнего коллектора, работавшего сразу на две микрофинансовые организации.

Политика Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.

Общество Рекордные 20% россиян хотят эмигрировать из России Американская компания Gallup провела исследование, показавшее, что в прошлом году каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать с территории России.

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса» Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.

Политика В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Футбол Сёмин выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в футбол после заключения в СИЗО.

Общество Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл В Генпрокуратуре России потребовали у бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова дворцы в стиле Ренессанса.

Армия и оружие В сети появилось видео первого полета Ил-112В В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт В марте 2019 года в России больше всего подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость увеличилась на 41,5%, свидетельствуют данные Росстата.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Происшествия В Москве прорвало аквариум в «Океании» В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.

Происшествия В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.