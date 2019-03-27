Политика
В Венесуэле из-за блэкаута остановил работу основной нефтяной терминалЕвразия Daily 03:32
В Венесуэле прекратил работу основной нефтяной экспортный терминал «Хосе» из-за очередного массового отключения электроэнергии в стране. Кроме того, приостановили работу предприятия по улучшению качества тяжелой нефти, передает Reuters.
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Венесуэла остановила главный экспортный нефтяной терминал из-за отключений электроэнергии
Московский Комсомолецвчера в 21:22
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