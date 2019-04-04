Политика
В Венесуэле инициировали уголовный процесс над ГуайдоХакасия-Информ 00:13
В отношении Хуана Гуайдо в Венесуэле начнется уголовный процесс, заявил представитель Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа, сообщает 4 апреля «РИА Новости». Серпа уточнил, что процесс будут вести Верховный суд Венесуэлы и генеральный прокурор страны.
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Уголовный процесс против ставленника Вашингтона Гуаидо начал Верховный суд Венесуэлы
Народные новости06:55
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Наука
Наркотик сделал зрелых мышей более общительными
Ученые попытались заново открыть окно критического периода после того, как оно закрывается в зрелом возрасте.
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смерти задержанного в полиции Якутии
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 4 статьи 111 УК) после смерти жителя Якутии в отделе полиции, сообщается на сайте управления СК по Республике Саха.
Обновлено в 09:24
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Петербурге после акции с «надгробием» Путина задержаны два активиста
В Санкт-Петербурге после прошедшей накануне акции с установкой надгробия президента Владимира Путина сотрудники уголовного розыска задержали пресс-секретаря движения АгитРоссия Григория Кудрявцева и активиста Андрея Жексимбаева, пишет ОВД-Инфо .
Обновлено в 09:37
Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
Обновлено в 10:20
Политика
Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Экономика
Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона»
Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.
Обновлено в 03:28
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Политика
В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна
Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
Обновлено в 07:44
Здоровье
Каждый пятый человек на Земле умирает из-за неправильного питания
Исследователи отметили, что в 2017 году из-за проблем, связанных с неправильным питанием, умерли 11 миллионов человек.
Обновлено в 09:31
Культура
Книга рэпера впервые стала бестселлером The New York Times
Американский музыкант Logic стал первым рэпером, чья книга заняла первое место в списке бестселлеров Paperback Trade Fiction Best Sellers, ежегодно составляемом изданием The New York Times.
Обновлено в 03:38
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Росгвардия предложила награждать иностранцев шашками и «Наганами»
Росгвардия разработала перечень оружия, которым могут награждаться иностранные граждане - в него входит 14 пистолетов и револьверов, а также холодное оружие, в частности, сабли и шашки.
Обновлено в 05:33
Происшествия
За избиение рядовых лейтенант получил условный срок
Лейтенанта, избивавшего рядовых, приговорили в Петербурге к условному сроку. Соответствующий приговор вынес 224 гарнизонный военный суд.
Обновлено в 06:10
Кино
Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
88-летний актер Иван Краско сделал предложение бывшей жене
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Морская Росгвардия в Крыму получит восемь специальных катеров «Сарган»
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Москве эвакуировали 300 сотрудников делового центра из-за замыкания
Порядка 300 человек эвакуировали в четверг днем из делового центра в Москве из-за замыкания аккумулятора гироскутера, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:18
Политика
В штабе Порошенко рассказали, за что Зеленскому стоило бы извиниться
Представитель предвыборного штаба украинского лидера Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что существует целый список, за что кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому стоило бы извиниться.
Обновлено в 10:10
Общество
Издание «7 Дней» выдвинуло версию о квартирной афере Юлии Началовой
Как сообщает «7 Дней», певица не могла быть не в курсе аферы вокруг своей недвижимости.
Обновлено в 04:39
Футбол
Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
Взрыв произошёл на заводе в Дзержинске Нижегородской области, в результате произошедшего полностью разрушен цех.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом
Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50