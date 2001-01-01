Общество
Да и просто не существует настолько мелкой монеты, чтобы оплатить 100 литров бензина. Самая мелкая монета – полболивара, а за нее предлагают как минимум 8 тысяч литров. При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Территория Нефтегаз19 декабря в 18:48
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Общество
Вдова убитого посла вступилась за детей брянских чиновников
Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина Карлова встала на защиту детей чиновников из Брянской области, которых отправили в турецкий город Демре за счет возглавляемого ею благотворительного фонда.
Обновлено в 10:54
Общество
Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников
Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о предельных допустимых объемах домашнего задания для школьников.
Обновлено в 13:36
Общество
Экс-журналист Spiegel собирал с читателей «пожертвования для сирот»
Бывший журналист немецкого журнала Der Spiegel Клаас Релотиус собирал деньги со своих читателей. Об этом сообщается на сайте издания.
Обновлено в 10:46
Общество
В Дубае установили крупнейший в мире новогодний шар
Самый большой в мире новогодний шар, вес которого составляет более 1 т, появился в торгово-развлекательном центре The Dubai Mall.
Обновлено в 15:59
Общество
В Австралии обнаружили морское «чудовище» с десятками щупалец
Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр обнаружил на пляже причудливое морское существо с десятками щупалец и гигантским ртом, сообщает Daily Express.
Обновлено в 09:42
Общество
Умер спортивный фотограф Лев Бородулин
Советский и израильский спортивный фотограф и коллекционер Лев Бородулин умер 21 декабря.
Обновлено в 04:27
Транспорт
«Желтые жилеты» дошли до Сокольников
Обновлено в 09:10
Здоровье
Телеканал «Россия 1» расхвалил лженауку
На телеканале «Россия 1» вышел сюжет о пользе гомеопатии, которую официально признали лженаукой.
Обновлено в 15:07
Общество
В центре Москвы открылась 100-метровая ледяная горка
«На переходе от Манежной площади к площади Революции открылась полюбившаяся москвичам большая ледяная горка длиной 100 м», — написал градоначальник в Twitter.
Обновлено в 15:39
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Обновлено в 06:54
Общество
Российских детей отправили в лабиринт без выхода
Издание отметило, что строительство лабиринта еще не закончено. Объект должны сдать 29 декабря, вход и выход вырезать не успели.
Обновлено в 16:28
Общество
Скончался последний участник восстания в Варшавском гетто
Последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем (Ратайзер) умер в Израиле в возрасте 94 лет.
Обновлено в 05:11
Транспорт
Собянин рассказал о новых рекордах московского метро
Мэр столицы Сергей Собянин назвал уходящий 2018 год "годом метро", поскольку метростроителям удалось поставить несколько крупных рекордов по объемам ввода.
Обновлено в 06:46
Транспорт
Украинские водители отремонтируют национальную трассу за свой счет
Водители из украинского Кропивницка (бывший Кировоград) намерены своими силами отремонтировать трассу национального значения в Николаевской области.
Обновлено в 03:15
Общество
Кондитеры Кавказа приготовили в Москве крупнейшую в России халву
Акция по приготовлению халвы влилась в "кружево" начавшихся 14 декабря в Москве массовых мероприятий "Путешествие в Рождество" и стала логическим продолжением состоявшегося 10 декабря "Восьмого Московского фестиваля культуры народов Кавказа".
Обновлено в 12:55