Политика
В Венесуэле арестовали сторонника ГуайдоВзгляд.ру вчера в 18:27
Секретаря провозгласившего себя «президентом» Венесуэлы Хуана Гуайдо Роберто Марреро арестовали в четверг по подозрению в участии в террористической ячейке и планировании покушений на политиков и военных, заявил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.
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Мадуро совершил еще одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобожден, а его безопасность гарантирована.
— Джон Болтон, американский политикКрасная весна вчера в 15:34
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Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Обновлено в 08:42
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика
УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины
«В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.
Обновлено в 08:28
Происшествия
ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Экономика
Медведев потребовал составить список сорвавших сроки ФАИП чиновников
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал составить список с чиновниками, сорвавшими сроки исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).
Обновлено в 06:32
Политика
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля
Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Общество
Текслер озвучил первые претензии к РМК
Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.
Обновлено в 03:05
Экономика
Чубайс: все затраты государства на создание «Роснано» возвращены
С этого года все затраты государства на создание "Роснано" возвращены.
Обновлено в 06:20
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
В МВД по Республике Татарстан подтвердили гибель полицейского в результате ножевого ранения.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
ВСУ почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР
Украинские силовики почти 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 07:15
Экономика
Чубайс поручился за основателя Baring Vostok Майкла Калви
Глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс стал одним из тех, кто поручился за основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, помещенному под арест по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Российские курсанты победили в международном конкурсе по информатике
Российская команда стала победителем конкурса по информатике на Международной олимпиаде курсантов. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Новейший российский вертолет заметили в Сирии
Обновлено в 08:43
Авто
Skoda представила еще одну «фишку» серии Simply Clever
Обновлено в 08:09
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
ТМК продает дочернюю IPSCO компании Tenaris за $1,21 млрд
Трубная металлургическая компания (ТМК) продает свою американскую "дочку" — IPSCO Tubulars — компании Tenaris, говорится в сообщении ТМК.
Обновлено в 08:44
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан
В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».
Обновлено в 08:19
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
Главарь ИГ растолстел и покрасился
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X5
Российский офис компании объявил об отзыве 5 кроссоверов BMW X5 из-за дефекта ремней безопасности.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»
Обновлено вчера в 03:28
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей
Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Boeing теряет контракты после крушения 737 MAX
Garuda направила «Боингу» письмо, в котором говорится, что у клиентов индонезийской компании нет доверия к Boeing 737 Max 8. Официальный представитель «Гаруда» Ихсан Розан рассказал журналистам, что в своем послании они просят Boeing отменить заказ на оставшиеся 49 самолетов.
Обновлено в 05:30