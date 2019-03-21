В Венесуэле арестовали сторонника ГуайдоВзгляд.ру вчера в 18:27

Мадуро совершил еще одну большую ошибку. Незаконный арест Роберто Марреро, помощника временного президента Хуана Гуайдо, не останется без ответа. Он должен быть немедленно освобожден, а его безопасность гарантирована.

Секретаря провозгласившего себя «президентом» Венесуэлы Хуана Гуайдо Роберто Марреро арестовали в четверг по подозрению в участии в террористической ячейке и планировании покушений на политиков и военных, заявил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

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