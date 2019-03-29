Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по КарабахуSputnik Армения вчера в 09:42
Встреча между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице Австрии завершилась. Переговоры продлились в общей сложности около трех с половиной часов, из которых два часа лидеры двух стран беседовали тет-а-тет.
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Переговоры без прорыва: Армения и Азербайджан продолжат диалог по Карабаху
Евразия Dailyвчера в 14:43
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Армия и оружие
Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием
По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Энергетика
«Газпром» займется новым мегапроектом на Балтике
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Культура
В Воронеже открылась выставка работ Ильи Глазунова
На открытие выставки из Москвы приехали сотрудники столичной Галереи Ильи Глазунова, в фондах которой хранится около полутора тысяч произведений легендарного художника.
Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено вчера в 01:31
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено вчера в 17:40
Гаджеты
Apple отменила выпуск беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple отказалась выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:58
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено вчера в 07:06
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46
Космос
Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС
Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг начали в пятницу выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В отделении полиции в Казани найдено тело следователя
Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Общество
Волгоградская долгожительница раскрыла свой секрет
О секрете долголетия, о казаках и староверах баба Марфа рассказала корреспонденту РИА Новости.
Обновлено в 03:31
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Гаджеты
Наушники AirPods 2 от Apple не подлежат ремонту
Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
Обновлено вчера в 21:55
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Обновлено вчера в 12:35
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр
В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
«Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем
«Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.
Обновлено в 04:35
Единоборства
Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В Москве неизвестные избили охранника фирмы и похитили более 6 млн руб
Неизвестные избили охранника фирмы, которая занимается торговлей косметикой, и похитили из офиса организации на юге Москвы более 6 млн руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 03:32