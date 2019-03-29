Политика

В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по КарабахуSputnik Армения вчера в 09:42

Встреча между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице Австрии завершилась. Переговоры продлились в общей сложности около трех с половиной часов, из которых два часа лидеры двух стран беседовали тет-а-тет.
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Переговоры в Вене: первые итоги

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Акценты расставлены: несколько слов о переговорах по Карабаху в Вене

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В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
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В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
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США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
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Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

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В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

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Эксперты протестировали новые беспроводные наушники AirPods 2, представленные ранее американской компанией Apple.
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