Политика
Пашинян оценил встречу с Алиевым по КарабахуГазета.Ru 10:17
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
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Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились осуществить ряд гуманитарных инициатив
Sputnik Армения14:31
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Шоу-бизнес
Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон
Обновлено в 07:15
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Происшествия
Купол храма XVIII века обрушился в Ельце
Купол старинного Владимирского храма, относящегося к региональным памятникам, обрушился в городе Ельце Липецкой области.
Обновлено в 15:46
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Политика
Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit
В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 19:27
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес
Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре
Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено в 12:51
Происшествия
На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры
Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Происшествия
Суд определил меру пресечения Виктору Ишаеву
Суд определил меру пресечения экс-главе Хабаровского края и бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского
Обновлено в 02:56
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала короткую стрижку
Актриса примерила новый брутальный образ Сегодня звезда российского театра и кино Елизавета Боярская удивила подписчиков своей страницы в "Инстаграме".
Обновлено в 11:44
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Теннис
Изнер вышел в финал турнира в Майами
Обновлено в 15:25
Происшествия
Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу
Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Происшествия
В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек
По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».
Обновлено в 08:56