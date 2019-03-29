Политика

Пашинян оценил встречу с Алиевым по КарабахуГазета.Ru 10:17

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.
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Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху

Газета.Ru14:34

Алиев и Пашинян на саммите в Вене договорились продолжить прямой диалог

ТАСС17:58

Переговоры в Вене: первые итоги

Вестник Кавказа16:27

Переговоры без прорыва: Армения и Азербайджан продолжат диалог по Карабаху

Евразия Daily14:43

Видео: первая официальная встреча руководителей Азербайджана и Армении

Sputnik Азербайджан14:10

Пашинян и Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху

РИА Новости14:26

Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились осуществить ряд гуманитарных инициатив

Sputnik Армения14:31
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Шоу-бизнес

Ланской, обвиненный в смерти Началовой, обратился к Гордон

Обновлено в 07:15
Происшествия

Стало известно, из‐за какого сбоя разбился Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:13
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

Обновлено в 13:17
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Израильские военные обстреляли позиции ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 18:36
Происшествия

Купол храма XVIII века обрушился в Ельце

Купол старинного Владимирского храма, относящегося к региональным памятникам, обрушился в городе Ельце Липецкой области.
Обновлено в 15:46
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту

Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Происшествия

Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
Общество

В Звездном городке простились с космонавтом Валерием Быковским

Обновлено в 06:49
Политика

Полиция Лондона задержала пятерых сторонников Brexit

В центре Лондона полиция задержала сторонников немедленного выхода Великобритании из Евросоюза.
Обновлено в 19:27
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре

Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено в 12:51
Происшествия

На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры

Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Суд определил меру пресечения Виктору Ишаеву

Суд определил меру пресечения экс-главе Хабаровского края и бывшему полпреду президента на Дальнем Востоке Виктору Ишаеву.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 02:56
Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская показала короткую стрижку

Актриса примерила новый брутальный образ Сегодня звезда российского театра и кино Елизавета Боярская удивила подписчиков своей страницы в "Инстаграме".
Обновлено в 11:44
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Музыка

Новый клип группы Rammstein вызвал волну негодования в Германии

Обновлено в 03:28
Религия

В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Теннис

Изнер вышел в финал турнира в Майами

Обновлено в 15:25
Происшествия

Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу

Рано утром в субботу, 30 марта, на территории Байкальского региона произошло землетрясение.
Обновлено в 19:26
Происшествия

В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек

По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».
Обновлено в 08:56
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Никол Воваевич Пашинян
Армянский политик
Армянский политик. Премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. С 8 мая 2018 года по 16 октября 2018 года, исполняющий обязанности премьер-министра Армении с 16 октября 2018 по 14 января 2019 года, вновь премьер-министр Армении.
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Ильхам Алиев
Азербайджанский политик
Азербайджанский государственный и политический деятель, генерал-полковник азербайджанской армии и действующий президент Азербайджана и главнокомандующий вооруженными силами с 31 октября 2003 года.
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