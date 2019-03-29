Политика
В Вене завершились переговоры Алиева и Пашиняна по КарабахуМосква-Баку.ru 09:56
В отеле «Бристоль» в Вене завершилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры проходили в том же зале отеля, где в мае 2016 года проходила встреча Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились осуществить ряд гуманитарных инициатив
Sputnik Армения14:31
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика
Трамп утвердил строительство нефтепровода Keystone XL новым указом
Президент США Дональд Трамп утвердил право компании TransCanada на строительство и техническое обслуживание нефтепровода Keystone XL, подписав соответствующий указ, опубликованный на сайте Белого дома.
Обновлено в 21:11
Кино
Режиссер Аньес Варда умерла во Франции
Обновлено в 06:58
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, почему Белград не может признать Крым территорией России.
Обновлено в 21:49
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Авто
В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva
В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 03:34
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Москве задержали няню, избивавшую двойняшек
По версии следствия, няня в период с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года «неоднократно и систематически» наносила побои двум малолетним детям «и совершала иные насильственные действия».
Обновлено в 08:56
Наука
Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом
Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено в 11:23
Политика
Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
Обновлено в 16:46
Культура
Пореченков получил звание народного артиста России
Обновлено в 09:04
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Происшествия
Сбежавший военный в Тверской области найден мертвым
Военнослужащий с оружием, который сбежал с территории воинской части в Тверской области, найден мертвым.
Обновлено в 02:45
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Экономика
Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%
Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Игры
Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V
Обновлено в 13:10
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на постоянное зимнее время
Страны Европы в случает отказа от сезонного перевода часов должны, как ранее Россия, перейти на постоянное зимнее время, считает исследователь и руководитель лаборатории по изучению сна в Уппсальском университете Кристиан Бенедикт (Christian Benedict).
Обновлено в 20:16
Происшествия
Южную часть Приангарья немного тряхнуло утром 30 марта
Иркутская область, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тункинском районе Бурятии утром 30 марта случилось землетрясение магнитудой 4,8. Толчки интенсивностью 3-4 балла ощутили жители Иркутска, Ангарска, а также Иркутского, Усольского, Черемховского и Аларского районов.
Обновлено в 21:57
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54