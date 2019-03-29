Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по КарабахуSputnik Армения вчера в 09:42
Переговоры состоялись в отеле "Бристоль" в центре австрийской столицы, в том же зале, где в мае 2016 года проходила встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. В Вене в пятницу состоялась первая официальная встреча Никола Пашиняна с Ильхамом Алиевым.
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