Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по КарабахуРИА Новости 10:02
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
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Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились осуществить ряд гуманитарных инициатив
Sputnik Армения14:31
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Политика
Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу
Минюст США планирует передать конгрессу отредактированный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы в середине апреля, «если не раньше».
Обновлено в 17:00
Энергетика
Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края
Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено в 22:41
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Экономика
Комплекс для гольфа планируют построить в Красноярске к 2020 году
Комплекс для гольфа площадью около 200 гектаров планируют построить в Красноярске к 2020 году, сообщил журналистам представитель некоммерческой организации "Фонд развития физической культуры и спорта" Леонид Иванов.
Обновлено в 23:03
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика
Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу
По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой собирается подавать в суд
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
ДТП на «Нарве» унесло жизнь одного человека
В Кингисеппском районе Ленобласти на трассе «Нарва» произошло смертельное ДТП участием двух автомобилей.
Обновлено в 23:21
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено в 23:30
Экономика
В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Кино
Умерла известный режиссер Аньес Варда
Обновлено в 07:24
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Политика
В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США
Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Политика
На Украине опубликовали итоговый предвыборный рейтинг
Социологи показали итоговый вариант рейтинга кандидатов перед президентскими выборами на Украине.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
Обновлено в 07:56
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16