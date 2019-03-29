Политика

В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по КарабахуРИА Новости 10:02

Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
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Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху

Газета.Ru14:34
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
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Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
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Ильхам Алиев
Азербайджанский политик
Азербайджанский государственный и политический деятель, генерал-полковник азербайджанской армии и действующий президент Азербайджана и главнокомандующий вооруженными силами с 31 октября 2003 года.
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