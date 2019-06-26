Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета вчера в 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

РИА Новостивчера в 13:59

Четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Вены

Эхо Москвывчера в 13:01

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

РБКвчера в 11:39

Люди остаются под завалами: в центре Вены прогремел мощный взрыв

Газета.Ruвчера в 13:54

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Известиявчера в 11:50

В Вене произошёл взрыв в жилом доме

RT на русскомвчера в 11:54

В полиции назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Вене

ТАССвчера в 13:22
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

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Происшествия

В районе Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в четверг в районе Командорских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
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В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
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Фонд "Сколково" в 2018 году поставил группе компаний "Россети" инновационную продукцию на сумму более 700 млн рублей, сообщили в холдинге.
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«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
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Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
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Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

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Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»

С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика

Высшее образование в России подорожало

"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

Спецпредставитель Грузии назвал причины кризиса в отношениях с Россией

Кризис в отношениях между Россией и Грузией, начавшийся в конце июня этого года, основан на старых причинах, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.
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Жена Малкина посмеялась над его уловом на рыбалке

Обновлено в 01:12
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На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Музыка

Утонул гитарист ансамбля «Песняры» Аркадий Ивановский

Гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский утонул в Белоруссии. Об этом стало известно из сообщений на форуме поклонников группы.
Обновлено вчера в 04:42
Наука

Российские инженеры разработали новый двигатель для электромобилей

Специалисты компании «Электротранспортные технологии», входящей в состав российского предприятия "Калибр", разработали новый высокоэффективный силовой агрегат для электромобилей.
Обновлено в 00:06
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:14
Общество

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 00:10
Происшествия

В Boeing 737 MAX обнаружен новый опасный дефект

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило в самолетах Boeing 737 MAX новый потенциальный источник риска, пишет 26 июня Reuters со ссылкой на источники.
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Происшествия

В Крыму на учениях погибли двое военнослужащих

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Авто

Honda была признана «самой американской маркой»

Единственным иностранным производителем в рейтинге стала марка Honda: модели Honda заняли сразу шесть мест в первой десятке.
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
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Гол Алтидора через себя принёс победу США над Панамой

Единственный гол забил ударом через себя нападающий «Торонто» Жози Алтидор на 66-й минуте встречи.
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Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
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Кино

В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске пройдет кино-пикник

Мероприятие запланировано на 27 июня в 21:30. Кино-пикник пройдет в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
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Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд рублей у таможни

Госаудиторы выяснили, что при всех успехах ФРП регулярно снижал целевые показатели своей работы при постоянном росте бюджетных субсидий или не определял их и не оценивал эффективность оказываемой господдержки.
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Российские военные получили новые комплексы «Листва»

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Полузащитник "Реала" Иско может продолжить карьеру в "Манчестер Сити".
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Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено вчера в 13:32
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