Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя РФ в центре Москвы
Неизвестный пришел к зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре Москвы и облил себя бензином, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
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Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
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Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии
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