Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

РИА Новости13:59

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

РБК11:39

В Вене произошёл взрыв в жилом доме

RT на русском11:54

Люди остаются под завалами: в центре Вены прогремел мощный взрыв

Газета.Ru13:54

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Известия11:50

Четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Вены

Эхо Москвы13:01

В полиции назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Вене

ТАСС13:22
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Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя РФ в центре Москвы

Неизвестный пришел к зданию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в центре Москвы и облил себя бензином, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
Обновлено в 05:34
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено в 14:34
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Алдонин сделал подарок дочери Началовой

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин сделал подарок дочери, которая у него родилась в браке с певицей Юлией Началовой, передает "Телепрограмма.pro".
Обновлено в 10:13
Кино

Скончался режиссер и актер Валерий Харченко

Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Обновлено в 21:23
Армия и оружие

Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

Обновлено в 22:11
Политика

Соловьев назвал покойного Доренко предателем

Обновлено вчера в 04:20
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено в 20:13
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Политика

Кикабидзе прокомментировал ситуацию в Грузии

Актер прокомментировал конфликт между Россией и Грузией в интервью «Московскому комсомольцу».
Обновлено вчера в 20:42
Общество

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia

Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 21:14
Политика

Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран

Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35

Обновлено в 19:55
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Происшествия

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем

В Архангельской области поезд столкнулся с легковым автомобилем.
Обновлено в 20:59
Общество

Детсад в центре Кемерова не могут построить из-за сектантки

Деньги под два детсада уже утверждены.
Обновлено в 19:34
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Политика

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Кино

Умер американский актер Билли Драго

В возрасте 73 лет умер американский актер Билли Драго.
Обновлено в 21:46
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Михаил Пореченков утопил квадроцикл

Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
Обновлено в 11:40
Общество

Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
Обновлено в 14:00
Политика

Дания может сорвать срок запуска газопровода «Северный поток-2»

Сроки запуска "Северного потока-2" могут сорваться из-за позиции Дании, которая затягивает процесс согласования проекта.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Неизвестные атаковали военную базу в Колумбии

Во время первой атаки неизвестными по территории базы были выпущены самодельные взрывные устройства.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес

Умер биологический отец Эминема

Обновлено в 11:26
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