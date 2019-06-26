Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

РИА Новости13:59

Четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Вены

Эхо Москвы13:01

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

РБК11:39

Люди остаются под завалами: в центре Вены прогремел мощный взрыв

Газета.Ru13:54

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Известия11:50

В Вене произошёл взрыв в жилом доме

RT на русском11:54

В полиции назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Вене

ТАСС13:22
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Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показала фигуру в купальнике

Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб

Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено в 04:17
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Футбол

Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»

Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Футбол

Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»

Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Обновлено в 14:47
Общество

Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты

Американский Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где решили ввести запрет на все виды и типы электронных сигарет, особенно в общественном месте.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Происшествия

ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком

Обновлено в 17:44
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено в 03:18
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Обновлено в 15:18
Футбол

«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии

В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Общество

Сергиев Посад дождется своей реновации

Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
Обновлено в 18:46
Происшествия

В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов

В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Политика

Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала нового генерального секретаря организации, им стала представитель Хорватии.
Обновлено в 14:50
Общество

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено в 03:44
Общество

Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма

Обновлено в 10:04
Происшествия

Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акция протеста в Тбилиси, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
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