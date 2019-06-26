Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено в 17:00
Экономика
В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники
Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб
Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено в 04:17
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Футбол
Вратарь «Ромы» выложил фотографию со стадиона «Спартака»
Голкипер молодежной команды итальянской "Ромы" Андреа Романьоли выложил фотографию со стадиона московского "Спартака" "Открытие Арена", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:26
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Футбол
Полузащитник «Краснодара» Фомин перешел в «Уфу»
Полузащитник «Краснодара-2» Даниил Фомин заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Уфа», выступающим в Российской Премьер-Лиге, сообщила пресс-служба краснодарской команды.
Обновлено в 14:47
Общество
Власти Сан-Франциско запретили электронные сигареты
Американский Сан-Франциско стал первым городом в Соединенных Штатах, где решили ввести запрет на все виды и типы электронных сигарет, особенно в общественном месте.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Экономика
В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%
По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность.
Обновлено в 15:18
Футбол
«Атлетико» предложил €126 млн за игрока сборной Португалии
В официальном письме сообщается, что испанский клуб предложил €126 млн за трансфер игрока.
Обновлено в 18:05
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Общество
Сергиев Посад дождется своей реновации
Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Иркутской области в результате паводка подтоплены сотни домов
В Иркутской области в результате паводка оказались подтоплены почти 600 жилых домов, сообщает RT.
Обновлено в 17:55
Здоровье
Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше
Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Политика
Представитель Хорватии стала новым генсеком Совета Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала нового генерального секретаря организации, им стала представитель Хорватии.
Обновлено в 14:50
Происшествия
Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина
Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акция протеста в Тбилиси, ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06