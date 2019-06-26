Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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В Вене прогремел мощный взрыв

РИА Новости11:59

В Вене произошёл взрыв в жилом доме

RT на русском11:54

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

РБК11:39

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Известия11:50

Сильный взрыв прогремел в столице Австрии Вене

Эхо Москвы11:30

Стали известны подробности мощного взрыва в Вене

Газета.Ru12:24

В Вене произошел взрыв

ТАСС11:14
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
Футбол

Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС

Обновлено в 08:28
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Наука

Беспохмельное пиво создали в России

Обновлено в 06:09
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика

Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия

Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»

Обновлено 24 июня в 23:27
Политика

Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Политика

Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры

На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие

Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской

Обновлено в 07:55
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество

Три выпускника Коми набрали 100 баллов по информатике

Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования региона Татьяна Казакова отметила, что в числе высокобалльников 2019 года есть 24 выпускника, которые при сдаче трех экзаменов по каждому из них набрали не менее 90 баллов.
Обновлено в 05:59
Авто

Представлен кроссовер Kia Xceed

Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Политика

Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей

Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Политика

Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией

Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Энгельсе горит рынок «Изобильный»

Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа

Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.
Обновлено в 08:03
Политика

Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО

Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция

Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

Обновлено в 01:07
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Общество

Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
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