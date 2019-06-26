Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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Футбол
Артём Дзюба признан лучшим игроком сезона по версии РФС
Обновлено в 08:28
Политика
ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Наука
Беспохмельное пиво создали в России
Обновлено в 06:09
Авто
Новая LADA Granta получит вариатор Jatco
Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Суд в Киеве вернул проспектам Бандеры и Шухевича советские названия
Суд в Киеве отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»
Обновлено 24 июня в 23:27
Политика
Рогозин высмеял условия возвращения России в ПАСЕ
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сравнил условия, поставленные российской делегации для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), со сценой с детьми-попрошайками из "12 стульев".
Обновлено в 11:25
Политика
Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры
На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Общество
Три выпускника Коми набрали 100 баллов по информатике
Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования региона Татьяна Казакова отметила, что в числе высокобалльников 2019 года есть 24 выпускника, которые при сдаче трех экзаменов по каждому из них набрали не менее 90 баллов.
Обновлено в 05:59
Авто
Представлен кроссовер Kia Xceed
Новый Kia Xceed несколько больше хэтчбека Ceed. Паркетник 85 мм длиннее (4935 мм), на 43 мм выше (1490 мм) и на 26 мм шире (1826 мм).
Обновлено в 09:23
Политика
Беглов отказался от подписей, собранных в Выборгском районе Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат в губернаторы Александр Беглов сегодня, 26 июня, отказался от подписей граждан в пользу его выдвижения, собранных в Выборгском районе города.
Обновлено в 11:14
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Выпускникам красноярской школы № 143 подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты
Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Медведев поддержал предложение о конфискации авто у пьяных водителей
Ранее в среду Колокольцев на заседании Госсовета, посвященного развитию автомобильных дорог и безопасности дорожного движения, заявил, что владельцы машин, за рулем которых будет находиться пьяный водитель, при конфискации смогут подать к нему регрессный иск.
Обновлено в 10:22
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Энгельсе горит рынок «Изобильный»
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Беременная Симоньян пришла в гости к экс-супруге своего мужа
Праздник был организован в стиле «Алисы в стране чудес». На торжество отец пришел в сопровождении новой супруги.
Обновлено в 08:03
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был участником провокации Киева в Керченском проливе, сыграл свадьбу, находясь в российском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:25
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция
Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Политика
Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог
Обновлено в 01:07
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50