В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.

В Вене произошел взрыв в жилом доме

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