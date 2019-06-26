Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
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В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

РИА Новости13:59

Люди остаются под завалами: в центре Вены прогремел мощный взрыв

Газета.Ru13:54

В Вене произошёл взрыв в жилом доме

RT на русском11:54

Четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Вены

Эхо Москвы13:01

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Известия11:50

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

РБК11:39

В полиции назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Вене

ТАСС13:22
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Скончался основатель группы «Високосный год» Илья Калинников

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Происшествия

В Бурятии два пилота погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку на севере Бурятии, двое пилотов погибли, сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.
Обновлено в 23:40
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Стало известно время встречи Путина и Трампа на саммите G20

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке в пятницу в 14.00 по местному времени (8.00 мск), передает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 20:49
Общество

В Северной Корее пропал студент из Австралии

На территории КНДР пропал австралийский студент.
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Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

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Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
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Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
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В результате паводка, вызванного обильными осадками, в двух районах Иркутской области в зоне подтопления оказалось шесть населенных пунктов — город Нижнеудинск, поселок Шумский и село Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
Обновлено в 22:44
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Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Тральщик столкнулся с сухогрузом у берегов Японии

Минный тральщик ВМС Японии "Нотодзима" в четверг столкнулся с японским сухогрузом недалеко от порта Ономити во Внутреннем японском море.
Обновлено в 23:24
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Общество

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Ранее отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы, после чего зашёл в Гавану во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
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Футбол

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Определены победители конкурса на спутниковое телевещание

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию в рамках юбилейного заседания определила победителей конкурса на право осуществлять спутниковое вещание с использованием орбитально-частотного ресурса и соответствующих полос радиочастот, выделенных для целей телевизионного и радиовещания.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

Обновлено в 11:09
Кино

Умер актер из сериала «Сверхъестественное»

Свою карьеру актер индейского происхождения начал в 1979 году, исполняя в основном роли представителей коренного американского населения, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 22:22
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«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 13:51
Авто

Кроссовер Volvo XC90 стал бронированным

Компания Volvo представила бронированную версию кроссовера XC90 – XC90 Armoured.
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Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

Российские военные покидают Венесуэлу

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Крыму два десантника утонули после прыжка с парашютом

В Крыму погибли два десантника, которые после прыжка с парашютом приземлились на воду.
Обновлено в 03:50
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:19
Технологии

В работе «Википедии» произошел сбой

Стало известно о сбое в работе «Википедии». Об этом сообщает сервис Downdetector.
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Этот фильм заставит вас выбросить все антикварные вещи и кукол из дома

Довольно обычный по своему убранству дом Уорренов и потрясающе обставленная комната, которой позавидовал бы любой поклонник антикварных вещей.
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Космос

Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году

Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
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Салах призвал уважительнее относиться к женщинам

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах считает, что нужно с большим уважением относиться к женщинам.
Обновлено в 22:21
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