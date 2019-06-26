Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом домеРоссийская газета 12:00

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером. Как сообщает ТАСС, в результате происшествия пострадали 10 человек, на месте работают спасательные службы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

РИА Новости13:59

В полиции назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Вене

ТАСС13:22

В Вене произошёл взрыв в жилом доме

RT на русском11:54

Люди остаются под завалами: в центре Вены прогремел мощный взрыв

Газета.Ru13:54

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Известия11:50

Взрыв в Вене разрушил несколько этажей в одном из домов

РБК11:39

Четыре человека получили тяжелые ранения в результате взрыва в центре Вены

Эхо Москвы13:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Генеральный директор «Магнита» ушла с должности

Гендиректор "Магнита" Ольга Наумова увольняется из-за расхождения взглядов с советом директоров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:11
Общество

Россельхознадзор отрицал возможный рост цен на молочную продукцию

«Относительно перебоев с поставками продукции и росте цен, о которых в течение нескольких лет заявляют некоторые крупные игроки молочного рынка, сообщаем, что оснований для беспокойства в этом отношении нет», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:44
Политика

Киевские власти оспорят переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Власти Киева готовят апелляцию на решение окружного административного суда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, заявил мэр Киева Виталий Кличко 26 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 03:53
Политика

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Обновлено в 12:02
Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы республики Ингушетия и подписал соответствующий указ», — рассказал представитель Кремля.
Обновлено в 13:54
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
Обновлено в 06:39
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Политика

Барменша плюнула в сына Трампа и была задержана

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

Обновлено в 12:46
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Космос

Эксперты: Инопланетяне прислали сигналы землянам

Обновлено в 08:06
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Общество

Владимирский губернатор ответил на слова чиновницы о рождении детей

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, посоветовавшая девочкам предпочесть получению образования раннее рождение ребенка, выразила свое мнение как врач, считает губернатор Владимир Сипягин.
Обновлено в 11:27
Здоровье

Травматологи просят допустить собак-ассистентов в больницы

Обновлено в 10:58
Происшествия

В центре Энгельса горит вещевой рынок

На момент возникновения пожара рынок был закрыт для посетителей.
Обновлено в 12:41
Общество

Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Уборка жилища может заменить тренировку в спортзале

Обновлено в 13:08
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Музыка

Музыканты группы Scorpions оценили пермского балалаечника

Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:03
Авто

Экспертами были названы самые выносливые кроссоверы

По результатам проведенного исследования были названы автомобили с пробегом более 300 000 километров, которые не подвергались серьезному ремонту.
Обновлено в 14:37
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное