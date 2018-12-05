Энергетика
Сократить добычу нефти планирует комитет ОПЕК+
Сократить добычу нефти планирует комитет ОПЕК+Южный Федеральныйвчера в 15:46
Мониторинговый комитет ОПЕК+ предлагает сократить добычу нефти в первые шесть месяцев 2019 года. Конкретные цифры по рекомендуемому снижению объемов добычи жидкого золота пока не определены, добавил в среду ар-Румхи, выступая перед журналистами.
Южный Федеральныйвчера в 15:46
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Комитет ОПЕК+ предложил продление сделки по сокращению добычи нефти на полгода
Интерфаксвчера в 11:35
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:40, Ашберн
Энергетика
Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи
Страны ОПЕК в Вене пока не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.
Обновлено в 14:28
Энергетика
«Роснефть» упрекнули в желании стать «Газпромом»
Глава «Транснефти» Николай Токарев уверен, что именно «Роснефть», мечтающая стать «нефтяным "Газпромом"», мешает принятию законопроекта о магистральных нефтепроводах.
Обновлено в 12:24
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек
В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика
«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре
Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты»
Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.
Обновлено в 09:22
Энергетика
Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией
Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика
На Украине нашли новое месторождение газа
По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика
США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию
Обновлено вчера в 11:50
Энергетика
DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra
Обновлено в 07:24
Энергетика
Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов
Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика
В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь
По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика
Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ
Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика
Китай готовится возобновить импорт сои из США
Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
Энергетика
Через 10 лет над Югрой перестанут гореть факелы
Стоит отметить, что сейчас добыча чёрного золота в регионе стабилизировалась, хотя последние несколько лет она снижалась.
Обновлено в 06:50