Политика

В Вене началась встреча «ядерной пятерки» и ИранаМосковский Комсомолец 07:02

Представители России, Китая, Британии, Франции и Германии проводят встречу с иранской делегацией в Вене по поводу соблюдения ядерной сделки. Нынешние переговоры станут прологом к переговорам на уровне министров по поводу спасения СВПД по иранской ядерной программе.
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