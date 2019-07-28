Представители России, Китая, Британии, Франции и Германии проводят встречу с иранской делегацией в Вене по поводу соблюдения ядерной сделки. Нынешние переговоры станут прологом к переговорам на уровне министров по поводу спасения СВПД по иранской ядерной программе.

В Вене началась встреча «ядерной пятерки» и Ирана

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