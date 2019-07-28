Политика
В Вене началась встреча «ядерной пятерки» и ИранаМосковский Комсомолец 07:02
Представители России, Китая, Британии, Франции и Германии проводят встречу с иранской делегацией в Вене по поводу соблюдения ядерной сделки. Нынешние переговоры станут прологом к переговорам на уровне министров по поводу спасения СВПД по иранской ядерной программе.
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Общество
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Общество
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«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
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Армия и оружие
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Владивосток принял парад честь Дня Военно-морского флота. В Амурский залив вышло около 40 боевых кораблей.
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Армия и оружие
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