Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КитаюИнтерфакс 07:29

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times. Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Газета.Ru11:06

Times: британское правительство разрабатывает пакет мер для противостояния России и КНР

ТАСС06:37

СМИ: В Британии намерены усилить борьбу с «финансовым влиянием» России

RT на русском08:41

Великобритания намерена усилить борьбу с финансовым влиянием России и Китая внутри страны

Эхо Москвы09:32

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Интерфакс07:29

Британия разрабатывает план противостояния с РФ

News.ru06:52

The Times: Великобритания разрабатывает меры противостояния России и Китаю

Коммерсантъ09:23
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Политика

The National Interest предложил план примирения США с Россией

США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
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Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»

На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
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Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору

Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Авто

Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana

Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Музыка

Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»

Обновлено 26 апреля в 22:22
Происшествия

Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Гаджеты

Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen

Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа

Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Экономика

Китайские СМИ отметили рост запасов золота в России

Россия продолжает пополнять свои запасы золота, на что обратили внимание журналисты китайского издания Global Times.
Обновлено в 14:52
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА и вышел на третье место в чемпионате России

Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы

Обновлено в 07:20
Транспорт

«Платон» проследит за автобусами

На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика

В США умер экс-сенатор Ричард Лугар

Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Футбол

Манчестер Юнайтед — Челси 1:1

Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Футбол

Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:16
Политика

В Казахстане девять человек претендуют на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.
Обновлено в 09:55
Футбол

Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол

Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Политика

Умер авиаконструктор Генрих Новожилов

Обновлено в 14:46
Происшествия

Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом

В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Политика

В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) завершилось в воскресенье в Испании.
Обновлено в 14:20
Наука

OpenAI научила нейросеть создавать музыку

Обновлено в 00:00
Политика

Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым

Обновлено вчера в 20:28
Авто

Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года

Рейтинг лучших хетчбэков гольф-класса 2019 года составили автоэксперты.
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Благодатный огонь впервые передали с территории Украины в Донецк

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Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
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В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями

В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 14:01
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры

СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Автоспорт

Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировал

Обновлено в 09:49
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