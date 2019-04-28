Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КитаюИнтерфакс 07:29
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times. Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит»
На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору
Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.
Обновлено в 10:14
Авто
Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Музыка
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Происшествия
Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Гаджеты
Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen
Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа
Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.
Обновлено в 08:49
Экономика
Китайские СМИ отметили рост запасов золота в России
Россия продолжает пополнять свои запасы золота, на что обратили внимание журналисты китайского издания Global Times.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении дочери Микеллы
Обновлено в 07:20
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Футбол
Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов»
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:16
Политика
В Казахстане девять человек претендуют на пост президента
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.
Обновлено в 09:55
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
Обновлено в 14:46
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Политика
В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах
Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) завершилось в воскресенье в Испании.
Обновлено в 14:20
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать музыку
Обновлено в 00:00
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым
Обновлено вчера в 20:28
Авто
Автоэксперты назвали тройку лучших хетчбэков 2019 года
Рейтинг лучших хетчбэков гольф-класса 2019 года составили автоэксперты.
Обновлено в 01:55
Происшествия
На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов
На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.
Обновлено в 07:43
Общество
В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями
В некоторых российских регионах устроители шествия "Бессмертный полк" уже распределили места между предприятиями и организациями.
Обновлено в 14:01
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Отец Началовой: Фролов требует половину подаренной Алдониным квартиры
СМИ сообщили о расписке, которая имеется у экс-бойфренда Юлии Началовой Александра Фролова, которая дает ему возможность претендовать на половину квартиры в элитном жилом комплексе в центре Москвы, пишет Starhit со ссылкой на отца Началовой Виктора.
Обновлено в 07:16
Автоспорт
Боттас выиграл вторую гонку в сезоне, Квят не финишировал
Обновлено в 09:49