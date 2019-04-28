В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КитаюИнтерфакс 07:29

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times. Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Политика The National Interest предложил план примирения США с Россией США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.

Происшествия Под Воронежем загорелся распределительный центр сети «Магнит» На ул. Виноградная загорелись склады — здание распределительного центра, который использует торговая сеть «Магнит».

Политика Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом, выданным МВФ Эквадору Отец арестованного в Лондоне австралийца Джулиана Ассанжа Джон Шиптон в воскресенье в интервью телеканалу 9News выразил мнение, что причиной выдворения его сына из посольства Эквадора в Лондоне стал кредит, выданный Международным валютным фондом (МВФ) этому латиноамериканскому государству.

Авто Renault объявила дату презентации нового кросс-купе Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.

Происшествия Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».

Гаджеты Не все старые системные платы с разъёмом AM4 смогут работать с новыми семинанометровыми процессорами Ryzen Новейшие семинанометровые процессоры AMD Ryzen должны показать уже на Computex 2019, а в продаже они якобы появятся в июле.

Шоу-бизнес Наталья Андрейченко продолжает воспитывать бывшего мужа Актриса считает поведение Максима Дунаевского неэтичным Наталья Андрейченко стала гостьей программы "Звезды сошлись", в которой взялась за обсуждение личной жизни своего первого супруга Максима Дунаевского.

Экономика Китайские СМИ отметили рост запасов золота в России Россия продолжает пополнять свои запасы золота, на что обратили внимание журналисты китайского издания Global Times.

Транспорт «Платон» проследит за автобусами На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.

Политика В США умер экс-сенатор Ричард Лугар Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.

Футбол Манчестер Юнайтед — Челси 1:1 Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".

Футбол Вадим Евсеев: «Пенальти мог пробить Беленов» Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Уралом» (4:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Политика В Казахстане девять человек претендуют на пост президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана завершила приём заявлений от желающих стать кандидатом в президенты Казахстана, документы подали девять человек.

Футбол Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.

Происшествия Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.

Политика В Испании завершилось голосование на досрочных парламентских выборах Голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) завершилось в воскресенье в Испании.

Политика Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов На затонувшем в Финском заливе вблизи от Санкт-Петербурга катере спасательных жилетов было меньше, чем пассажиров.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.