Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КитаюИнтерфакс 07:29
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times. Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Общество
Нева мельчает: За сутки уровень воды упал в реке почти на полметра
Стоит отметить, что вчера уровень воды колебался в районе -10 см. С чем связано такое обмеление, пока неизвестно.
Обновлено в 12:35
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Победитель второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 09:39
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:05
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Хоккей
«СЭ»: ЦСКА обменяет права на Ожиганова в «Ак Барс» и получит Секача
ЦСКА договорился с казанцами об обмене: «Ак Барс» получит права на 26-летнего хоккеиста, который планирует вернуться в Россию, а москвичи – нападающего Иржи Секача.
Обновлено в 10:39
Кино
Си Цзиньпин оказался поклонником «Игры престолов»
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Алсу молчит после резонансной победы дочери в детском «Голосе»
Певица Алсу пока никак не отреагировала на громкий скандал, развернувшийся после победы ее дочери Микеллы в детском «Голосе».
Обновлено в 05:55
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Происшествия
На трассе в Германии столкнулись более 50 машин
На автобане в восточной Германии столкнули более 50 машин. Массовая авария произошла на автотрассе №71, соединяющей города Зуль и Майнинген.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Петербурге
Обновлено в 12:50
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме спровоцировал загрязнение свинцом
Парижан предупредили о загрязнении территории вокруг собора Парижской Богоматери свинцом, сообщается на сайте префектуры парижской полиции.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Манекенщик на Неделе моды в Сан-Паулу упал на подиуме и умер
Ужасный инцидент произошел ночью на Неделе моды в Сан-Паулу: 26-летнему манекенщику Талесу Котте стало плохо во время показа.
Обновлено в 06:58
Религия
Премьер Канады поздравил православных сограждан с праздником Пасхи
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил православных сограждан с праздником Пасхи.
Обновлено в 10:53
Кино
Мировые сборы финала «Мстителей» составили $1,2 млрд
Последняя часть супергеройского фильма «Мстители: Финал» собрала по всему миру за уикенд рекордные $1,2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на дистрибутора Walt Disney Co. В США и Канаде — крупнейшем кинорынке — цифра составила $350 млн.
Обновлено в 13:23
Наука
Ученые из России напечатают в космосе мясо и рыбу на биопринтере
Космонавты на МКС напечатают образцы мяса и рыбы на 3D-биопринтере, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсефа Хесуани.
Обновлено вчера в 14:28
Хоккей
«Коламбус» сравнял счет в серии с «Бостоном» с тремя очками Панарина
В составе победителей голами отметились российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин, оформивший в матче дубль (22-я минута в большинстве, 29-я) и также записавший в актив результативную передачу и Мэтт Дюшейн.
Обновлено в 02:08
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России.
Обновлено в 13:21
Футбол
Тренер «Лидса» заставил своих игроков намеренно пропустить гол
Арбитр не остановил игру, а футболисты "Лидса", в свою очередь, отказались выбивать мяч в аут по правилам фэйр-плей, продолжили атаку и забили гол.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, врачи оценивают состояние как средней тяжести, сообщила РИА Новости в субботу ее представительница Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины хочет ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него отдельный орган с расширенными полномочиями.
Обновлено в 11:54
Путешествия
Застрявшие в КНР туристы из России вылетели домой
Ситуация с российскими туристами, которые застряли в аэропорту Гуанчжоу в ходе транзитного перелёта из Таиланда и Индонезии в Москву, разрешилась.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Автобус столкнулся с фурой на КАД
Днем 28 апреля на КАД столкнулись автобус и фура, сообщили 78.ru в дирекции кольцевой автодороги.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:41
Общество
В Москву возвращаются ночные заморозки
Синоптики ожидают, что в ближайшие пару дней температура воздуха в Москве и Подмосковье не будет превышать 13 градусов тепла.
Обновлено в 03:26