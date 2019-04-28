В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КитаюИнтерфакс 07:29

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times. Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

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