Политика

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КитаюИнтерфакс 07:29

Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times. Речь идет о сдерживании потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев, лоббирующие компании и лондонский Сити.
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

Интерфакс07:29

The Times: Великобритания разрабатывает меры противостояния России и Китаю

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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

Газета.Ru11:06

Британия разрабатывает план противостояния с РФ

News.ru06:52

Times: британское правительство разрабатывает пакет мер для противостояния России и КНР

ТАСС06:37
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