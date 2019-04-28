В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНРГазета.Ru 11:06

Кабмин Великобритании разрабатывает пакет мер по противодействию России и Китаю в финансовой и прочих сферах. Об этом сообщает НСН со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и КНР

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