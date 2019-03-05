Наука
Британские медики сообщили о втором в истории случае излечения от ВИЧКрасная весна 07:35
Второй в истории случай излечения от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) зафиксирован британскими медиками, об этом сообщает 5 марта издание The Guardian.
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Экономика
Forbes назвал нового лидера списка богатейших российских миллиардеров
Американский журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.
Обновлено в 07:47
Общество
В одной из бухт Приморья создадут центр содержания косаток
"Участники совещания особо отметили, что морские млекопитающие больше не являются вещественными доказательствами, и арест с них снят", - добавил представитель Гордеева.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Ученик школы № 10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Из школы на Ставрополье госпитализировали 10 учеников
Десять школьников госпитализированы в селе Тищенском в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества.
Обновлено в 06:47
Общество
В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды
В 2019 году Нобелевская премия по литературе будет вручена дважды — за нынешний и предыдущий год.
Обновлено в 07:56
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях
Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:12
Транспорт
Названа цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург
Проезд по новой скоростной трассе М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, обойдется автолюбителям в сумму около двух тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Обновлено в 06:20
Политика
Сотруднику МИД России отказали во въезде в Чехию
Сотруднику МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде на территорию страны.
Обновлено в 05:59
Экономика
Путин встретится с главой ВТБ Костиным
Пресс-секретарь президента России ответил сотрудникам новостных изданий на основные вопросы, одним из которых традиционно стал график главы государства Владимира Путина.
Обновлено в 05:26
Общество
Хостелы в жилых домах решили запретить
Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
Общество
В России могут появиться платные вытрезвители
В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве эвакуировали Люблинский суд из-за угрозы минирования
Не менее 60 посетителей и сотрудников Люблинского районного суда эвакуировали в Москве после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:56
Политика
Лукашенко заявил о готовности изменить подходы к интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия в ответ на инициативу российской стороны готова к изменению подходов к интеграции с Россией.
Обновлено в 03:41
Футбол
Замглавы ФСИН назвал безделье Кокорина причиной онемения его ноги
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал физическое состояние нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:39
Происшествия
СКР анонсировал процесс над серийным убийцей
Мужчина с расстройством личности, который признался в совершении пяти убийств на территории Москвы и Подмосковья, в скором времени предстанет перед судом, сообщила 5 марта представитель столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА
Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Финансы
Минфин почти на 60% увеличит закупки валюты
Минфин планирует потратить 310 млрд руб. на закупки иностранной валюты с 7 марта по 4 апреля, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 05:00
Общество
Коммунисты ошиблись с пожеланием для женщин в честь 8 Марта
Обновлено в 04:03
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что у них нет информации о задержании активистов. Сталин скончался 5 марта 1953 года.
Обновлено в 07:20
Футбол
Стал известен новый состав совета директоров ФК «Локомотив»
Как сообщает официальный сайт железнодорожников, в новый состав вошли Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов, а также председатель совета Анатолий Мещеряков.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый ребенок
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Машину мэра Якутска повредило упавшим с крыши снегом
На закрепленный за мэром Якутска Сарданой Авксентьевой автомобиль Toyota Camry упал пласт снега с крыши жилого дома.
Обновлено в 02:51
Политика
На Украине назвали Россию наибольшей террористической угрозой
В самой концепции, которая прилагается к опубликованному указу, говорится, что "в настоящее время наибольшую террористическую угрозу для Украины несет агрессивная политика Российской Федерации, направленная на дестабилизацию ситуации в государстве".
Обновлено в 07:57
Политика
Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот
Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
В Новосибирске мужчина с перитонитом 8 дней дожидался приема у хирурга
В феврале на своей странице в Twitter житель Новосибирска сообщал, что обратился в поликлинику в Советском районе города с острой болью в животе.
Обновлено в 03:12
Политика
Путин в среду примет участие в заседании коллегии ФСБ
"Шестого марта президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которой будут подведены итоги деятельности органов ФСБ в 2018 году и определены приоритетные задачи на 2019 год", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:10
Экономика
«Дом.РФ» оценил масштаб сложностей при переходе на эскроу-счета
Перейти на проектное финансирование строительства не смогут застройщики 15 миллионов квадратных метров жилья, заявил на заседании Общественного совета при Минстрое России генеральный директор госкомпании "Дом.РФ" Александр Плутник.
Обновлено в 08:03