Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в СШАВести.Ru вчера в 23:01

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Британии установили источник утечки телеграмм экс-посла в США, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:26

Times узнала об установлении источника утечки писем посла Британии в США

РБК00:52

Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

Life.ruвчера в 23:47

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

Вести.Ruвчера в 23:01

Times сообщила об установлении подозреваемого в утечке переписки британского посла

Интерфакс02:03

Британская полиция установила личность подозреваемого в утечке документов посла в США

Эхо Москвывчера в 22:11

Times: личность ответственного за утечку депеш посла Великобритании в США установлена

ТАССвчера в 21:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Музыка

Представитель Леонтьева опровергла слухи об уходе певца со сцены

Представитель певца опровергла слухи о том, что Валерий Леонтьев решил уйти со сцены.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Транспорт

ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Нью-Йорке более 40 тыс. человек остались без электричества

В Нью-Йорке свыше 43 тыс. жителей остались без электричества, передает Fox News.
Обновлено вчера в 20:56
Политика

Немецкий врач поставил диагноз Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке проанализировал видео и другие данные о приступах дрожи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и рассказал о возможном диагнозе политика.
Обновлено вчера в 19:52
Наука

Опубликован первый в истории снимок квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго (Шотландия) сообщили об уникальном эксперименте, во время которого им удалось запечатлеть на снимке квантовую запутанность.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Дамба в городе Тулуне Иркутской области, которая была повреждена в результате сильного паводка, будет восстановлена к 18 июля.
Обновлено в 01:16
Футбол

Карпин назвал матчи в позднее время «преступлением против болельщиков»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что донской клуб просил Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) перенести матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" на более ранние часы, а также признал, что матчи в позднее время - это преступление против болельщиков.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

Алексей Чалый снял кандидатуру с выборов в Заксобрание Севастополя

Обновлено в 02:16
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Происшествия

Завод по переработке резины загорелся в Кузбассе

В субботу, 13 июля, в Калтане загорелся цех по переработке автомобильных шин, находящийся вблизи железнодорожных путей.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Наука

Процессы в Антарктиде бьют все рекорды, ученые вынесли неутешительный вердикт

Исследователи продолжают фиксировать на территории Антарктиды процессы, представляющие угрозу для людей по всему миру.
Обновлено 11 июля в 14:07
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Конюхов поднимет со дна моря и захоронит останки адмирала Макарова

Обновлено в 01:22
Спорт

Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»

После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 16:23
Общество

Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло

В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Сочи требуют снести жилой дом из-за спорных 15 сантиметров земли

Через полгода местная администрация заявила, что расстояние между их и соседним участками на 15 сантиметров меньше, чем требуется, и подала на семью в суд.
Обновлено в 01:00
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено вчера в 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное