Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с РоссиейREGNUM 15:44
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.
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Политика
Порошенко объяснил свои претензии к Зеленскому
Экс-глава Украины Петр Порошенко объяснил, почему обвинил действующего президента Владимира Зеленского в "банальном плагиате".
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13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
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Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
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Общество
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В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.
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Политика
СМИ: Слушания по делу финдиректора Huawei в Канаде начнутся в январе 2020 года
Начало слушаний по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает в Канаде решения об экстрадиции в США, запланировано на 20 января 2020 года, передает телеканал CTV News.
Обновлено в 18:47
Экономика
На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Экономика
Радаев на форуме в Петербурге обсудил судьбу «Тролзы»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках Петербургского международного экономического форума провел ряд деловых встреч, одна из которых касалась судьбы АО «Тролза».
Обновлено в 12:22
Спорт
Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР
Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
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Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
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Шоу-бизнес
Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве
Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Интернет
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
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Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
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Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
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Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
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Политика
В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов
Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
Обновлено в 08:30
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
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