Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с РоссиейREGNUM 15:44

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.
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В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией

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Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

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Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

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Британия предложила России изменить свое поведение

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В британском правительстве назвали условие изменения отношений с Россией

ТАСС13:05

России предложили поменять поведение ради Великобритании

Lenta.ru12:47

В Лондоне назвали условия изменения отношений с Москвой

RT на русском14:26
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Политика

Порошенко объяснил свои претензии к Зеленскому

Экс-глава Украины Петр Порошенко объяснил, почему обвинил действующего президента Владимира Зеленского в "банальном плагиате".
Обновлено в 18:42
Шоу-бизнес

«Спит со вчерашнего дня»: Алибасов находится под наркозом

Обновлено в 12:40
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама

Обновлено в 18:51
Общество

Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что последние шесть дней придерживается водного голодания и не употребляет пищу.
Обновлено в 11:32
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 07:34
Происшествия

В Чапаевске патологоанатом и судмедэксперт требовали деньги за выдачу тел родственникам

В Интернете пишут, что сотрудники ОВД задержали местных патологоанатома и судмедэксперта по подозрению в коррупции — якобы они требовали за выдачу тел с родственников по 5-10 тысяч рублей и прикрывали свою деятельность нелегальным ритуальным агентством.
Обновлено в 12:39
Политика

СМИ: Слушания по делу финдиректора Huawei в Канаде начнутся в январе 2020 года

Начало слушаний по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает в Канаде решения об экстрадиции в США, запланировано на 20 января 2020 года, передает телеканал CTV News.
Обновлено в 18:47
Экономика

На Сахалине построят гостиницу сети Hilton

О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Экономика

Радаев на форуме в Петербурге обсудил судьбу «Тролзы»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках Петербургского международного экономического форума провел ряд деловых встреч, одна из которых касалась судьбы АО «Тролза».
Обновлено в 12:22
Спорт

Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР

Информация о решении биатлониста Евгения Гараничева не подписывать трудовой контракт с Союзом биатлонистов России (СБР) является ложной и клеветнической, поскольку спортсмен даже не видел текст документа.
Обновлено в 08:27
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала про допрос по делу об убийстве

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, совершенном 10 лет назад.
Обновлено в 05:17
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено в 11:04
Политика

В Думу внесут закон о миллионных штрафах перед блокировкой сайтов

Законопроект, вводящий прогрессивные штрафы для компаний, не соблюдающих законодательство, в том числе по локализации РФ баз данных российских пользователей, в ближайшее время должен быть внесен в Думу.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 01:03
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
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