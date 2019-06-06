В Великобритании назвали условия нормализации отношений с РоссиейREGNUM 15:44

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Транспорт Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.

Политика Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Шоу-бизнес Нюша показала подписчикам семимесячную дочку Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.

Происшествия Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.

Политика Зеленский ответил на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.

Культура BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.

Общество ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Спорт Чегин, пожизненно дисквалифицированный за допинг, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра, главным тренером которого он был ранее.

Политика Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

Кино Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.

Происшествия Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.

Армия и оружие Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019 Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Происшествия В Тбилиси загорелся крупный рынок Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

Хоккей 47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.

Политика Михаил Горбачев находится в больнице В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.

Политика Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Энергетика ЛУКОЙЛ купил долю в проекте Eni в Конго ЛУКОЙЛ заключил соглашение с компанией New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Происшествия Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.