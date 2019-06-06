Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с РоссиейREGNUM 15:44
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Политика
Си Цзиньпин удостоен степени почетного доктора СПбГУ
Председатель КНР Си Цзиньпин стал почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Нюша показала подписчикам семимесячную дочку
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Культура
BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz
Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Спорт
Чегин, пожизненно дисквалифицированный за допинг, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра
Российский тренер по спортивной ходьбе Виктор Чегин, пожизненно дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, выиграл тендер на обеспечение безопасности спортивного центра, главным тренером которого он был ранее.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу
Обновлено в 07:07
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области
Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Компания «Калашников» презентовала образцы действующего вооружения на форуме ПМЭФ-2019
Технический консультант «Калашников» Media Владимир Онокой заявил, что представленные на Петербургском международном экономическом форуме образцы оружия поставляются в военные части и правоохранительные органы.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 16:16
Хоккей
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Политика
Михаил Горбачев находится в больнице
В марте 2019 года бывшему президенту СССР исполнилось 88 лет.
Обновлено в 08:49
Экономика
Материнский капитал в России увеличится в 2020 году
В России увеличат материнский капитал, сообщает DEITA.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество
В Сербии объявили режим стихийного бедствия
Обновлено в 11:29
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Энергетика
ЛУКОЙЛ купил долю в проекте Eni в Конго
ЛУКОЙЛ заключил соглашение с компанией New Age M12 Holdings Limited о приобретении 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго.
Обновлено в 10:00
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Суд вынес обвинительный приговор силовику по делу о ДТП в Черкесске
Наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 3 месяца и год лишения водительских прав назначено сотруднику ФСИН, обвиненному в том, что сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 13:11
Футбол
Нидерланды — Англия 2:1 (2-й экстра-тайм)
Первый финалист Лиги наций определился накануне: сборная Португалии обыграла Швейцарию со счётом 3:1. Игра походила в Порту, в составе победителей все три гола забил нападающий Криштиану Роналду.
Обновлено в 00:00