Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с РоссиейREGNUM вчера в 15:44

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.
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В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией

РИА Новостивчера в 14:55

В британском правительстве назвали условие изменения отношений с Россией

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Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Газета.Ruвчера в 15:41

Британия предложила России изменить свое поведение

РБКвчера в 13:25

В Лондоне назвали условия изменения отношений с Москвой

RT на русскомвчера в 14:26

России предложили поменять поведение ради Великобритании

Lenta.ruвчера в 12:47

Мэй назвала условие потепления отношений Москвы и Лондона

Вести.Ruвчера в 12:40
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Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Алибасову предсказали страдания и боль

Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 13:30
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Шоу-бизнес

Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак

Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено вчера в 07:33
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Театры

Кончаловский раскритиковал меморандум о гендерном равноправии

Режиссер Андрей Кончаловский назвал меморандум о равенстве полов, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями, лицемерным страхом.
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Линдси Лохан взорвала Сеть рискованным снимком

Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Буффон может продолжить карьеру в «Барселоне»

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон в текущее трансферное окно может подписать контракт с испанской "Барселоной".
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Исследователями расшифровали ДНК древних народов Сибири и в результате обнаружили общего предка современных чукчей и индейцев.
Обновлено в 00:05
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова

Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Роскомнадзор пообещал заблокировать Telegram заново

Герой сегодняшнего дня, глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что служба сейчас работает над новыми инструментами для полной блокировки Telegram.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В Непале два человека погибли в результате сильного шторма, пишут СМИ

По меньшей мере два человека погибли и 37 пострадали в результате сильного шторма, обрушившегося на непальские районы Кайлали и Канчанпур, сообщает местная газета Republica со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

Обновлено 05 июня в 20:11
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

"Сент-Луис Блюз" переиграл "Бостон Брюинз" в пятом матче финала Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:17
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Энергетика

Цены на бензин в России резко повысились за неделю

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 27 мая по 2 июня 2019 года повысились на 0,4% к предыдущему отчетному периоду после роста на 0,2% неделей ранее, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Обновлено вчера в 11:12
Общество

Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено вчера в 16:44
Игры

Blizzard отменила игру, над которой работала два года

По словам аниматора, компания решила свернуть разработку проекта, над которым сам Гибсон и другие сотрудники Blizzard трудились на протяжении последних двух лет.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено вчера в 10:35
Энергетика

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 14:48
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Напомним, его задержали в Москве по делу о вырубках лесов в природном заказнике Туколонь.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено вчера в 07:01
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