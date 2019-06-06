В Великобритании назвали условия нормализации отношений с РоссиейREGNUM вчера в 15:44

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений. Об этом сегодня, 6 июня, пишет Deutsche Welle.

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

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