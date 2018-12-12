Запущена процедура голосования о доверии премьер-министру Великобритании и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй. Об этом сообщил председатель руководящего комитета партии консерваторов Грэм Брэди, передает Sky News.

В Великобритании начали процедуру голосования о доверии Мэй

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