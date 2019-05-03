Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылковИзвестия 00:53
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
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Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму
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В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
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Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка
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Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Обновлено вчера в 09:09
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Ева Лонгория, Тейлор Свифт и другие звезды узнали имена лауреатов Billboard Music Awards
В MGM Grand Garden в Лас-Вегасе минувшим вечером яблоку негде было упасть — звезды шоу-бизнеса собрались, чтобы узнать имена лауреатов музыкальной премии Billboard Music Awards.
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Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздники
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Трехлетняя девочка погибла в Москве, выпав с шестого этажа
Полицейские в Москве задержали двух родителей, чья трехлетняя дочь выпала с балкона на шестом этаже и разбилась, сообщил руководитель пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
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Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
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Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду
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Армия и оружие
В Калининграде провели первую ночную репетицию парада Победы
Репетиция прошла в ночь на пятницу, 3 мая, под руководством замкомандующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева.
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Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 17:32
Политика
В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт
В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Футбол
Роналду: не исключаю возможности стать тренером
Обновлено вчера в 15:30
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым
Обновлено в 03:42
Общество
Глушаков из мести запретил дочери вылетать из России
Обновлено в 04:31
Космос
Воду на Землю доставили астероиды
Обновлено в 02:44
Политика
Дочь Пескова переедет в Россию после стажировки в Европарламенте
Дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова рассказала о завершившейся стажировке в Европарламенте, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Хоккей
Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Бостоном»
"Коламбус Блю Джекетс" потерпел поражение от "Бостон Брюинз" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
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Кино
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В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Здоровье
Короткий отпуск уменьшает продолжительность жизни
Финские ученые-кардиологи из Университета Хельсинки пришли к заключению, что короткий отпуск уменьшает продолжительность жизни и повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:23
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Энергетика
Казахстан возобновил транзит туркменского газа в Россию
«Национальный оператор АО ''КазТрансГаз'' возобновил транзит туркменского товарного газа через территорию Республики Казахстан в Российскую Федерацию по магистральному газопроводу ''Средняя Азия – Центр''», — говорится в сообщении.
Обновлено в 02:54
Экономика
Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн
Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия
Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице
Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого.
Обновлено вчера в 18:05