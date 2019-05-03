Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылковИзвестия 00:53
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg.
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Происшествия
Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника
В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
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Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
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Обновлено в 03:30
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Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Космос
В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена
Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
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Политика
Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Наука
Экологи доказали: биоразлагаемые пакеты вредят природе
Для эксперимента ученые купили пакеты из биоразлагаемого пластика в местных розничных магазинах, разрезали их на полоски размером 15 на 25 миллиметров и уложили в полиэтиленовые сетки высокой плотности с размером ячеек один миллиметр.
Обновлено в 04:47
Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Экономика
Менеджеры Petropavlovsk получат отложенный бонус на 228 тысяч фунтов стерлингов
Менеджеры Petropavlovsk получат отложенный на год бонус в размере 2 704 142 акций компании, сообщает золотодобытчик.
Обновлено в 05:53
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае
Российский певец Филипп Киркоров отпраздновал свой 52-й день рождения в Дубае в одном из самых знаменитых отелей мира Burj Al Arab.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В МИД России прокомментировали смену посла в Минске
Назначение нового посла РФ в Белоруссии не говорит о каком-либо кризисе в отношениях двух стран, которые остаются партнерскими и союзническими.
Обновлено в 01:24
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Технологии
Эксперты рассказали, как не стать жертвой хакеров в праздники
Специалисты "Лаборатории Касперского" и Group-IB рассказали РИА Новости, как не стать жертвой мошенников.
Обновлено в 05:16
Технологии
Роскомнадзор заблокировал музыкальный сервис Last.fm
Роскомнадзор ограничил доступ к музыкальному сервису Last.fm.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Кабмин выделил около 5 млрд руб. на создание комфортной среды
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 5 млрд рублей между российскими регионами на проекты по созданию комфортной городской среды.
Обновлено в 03:55
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Политика
В Госдепе заявлено о «сотнях русских» в силовых структурах Венесуэлы
Госсекретарь Соединённых Штатов объявил, что в силовых структурах Венесуэлы работу выполняют «сотни русских, а то и больше».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Спорт
Гимнастов обяжут носить на форме флаг или название страны
Исполком Международной федерации гимнастики постановил, что на форме спортсменов должны быть отличительные знаки страны: государственный флаг или ее название.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Унижавшую ребенка заведующую краснодарским детсадом пообещали уволить
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»
В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Эксперты рассказали, как по глазам определить дефицит витамина В12
Ещё одним признаком недостатка в организме витамина В12 является подергивание глаза.
Обновлено вчера в 11:10
Музыка
Как Сердючка готовится к «Евровидению»
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Дайнеко попросила подписчиков держать свои советы при себе
Обновлено в 06:02
Происшествия
Спасатели потушили пожар на складе в Петербурге
Пожар в помещениях склада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по городу.
Обновлено вчера в 23:49