В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылковИзвестия 00:53

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg.

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

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