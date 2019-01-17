В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»Ведомости 07:48

Сухогруз "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства, ранее севший на мель близ британского порта Фалмут, арестован за долги судовладельца. Об этом в четверг сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

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В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства. Об этом ТАСС рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. «Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», – уточнил он.

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