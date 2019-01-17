Происшествия

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»Ведомости 07:48

В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства. Об этом ТАСС рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. «Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», – уточнил он.
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В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Сухогруз "Кузьма Минин" Мурманского морского пароходства, ранее севший на мель близ британского порта Фалмут, арестован за долги судовладельца. Об этом в четверг сообщил ТАСС координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.
ТАСС06:45

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В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

РБК08:20

В Британии арестован российский сухогруз «Кузьма Минин»

RT на русском08:17

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Ведомости07:48

Севший на мель у британского Фалмута сухогруз «Кузьма Минин» арестован

Коммерсантъ07:36

В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

РИА Новости07:33

В Британии арестовано российское судно «Кузьма Минин»

Life.ru06:56

В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

ТАСС06:45
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Кузьма Минин
Организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611-1612 в период борьбы русского народа против польско-литовской и шведской интервенций, русский национальный герой.
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