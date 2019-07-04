Политика

Путин встретился с Папой РимскимRT на русском 08:18

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
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Юрий Ушаков
На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет.
— Юрий Ушаков, российский дипломатИнтерфакс вчера в 11:05

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Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

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