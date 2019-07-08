В столице США Вашингтоне 8 июля сильнейшим ливнем подтопило улицы, метро, железнодорожные пути и Белый дом. Из-за непогоды также было приостановлено железнодорожное сообщение на юге мегаполиса. Пассажиры метро поделились в соцсетях кадрами с затопленными станциями.

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

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