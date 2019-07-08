Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метроBFM.ru вчера в 17:57
Сильнейший ливень привел к наводнению в некоторых районах Вашингтона. Часть городских улиц полностью затопило, на дорогах образовались пробки, пишет The Washington Post. Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы.
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Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Рита Дакота со слезами на глазах встретила победившего алкоголизм отца
Находясь в реабилитационном центре отец певицы даже не мог увидеться со своей внучкой.
Обновлено вчера в 10:54
Теннис
Федерер разгромил Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Две красноярки пытались задушить соседку из-за громкой музыки
В Красноярске задержали двух женщин, которые пытались задушить соседку.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Оператор «Стражей Галактики 2» присоединился к «Отряду самоубийц»
Стало известно, что Генри Брэхам выступит оператором на съёмках продолжения «Отряда самоубийц».
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в России
2020 год объявлен Годом памяти и славы в России, указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Евкуров назначен на должность замминистра обороны
Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра обороны бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол
Кинси Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
Модель Кинси Волански, которая выбежала на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», попыталась повторить свой трюк на решающем матче Кубка Америки — 2019 в Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28