Сильнейший ливень привел к наводнению в некоторых районах Вашингтона. Часть городских улиц полностью затопило, на дорогах образовались пробки, пишет The Washington Post. Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы.

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

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