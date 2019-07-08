Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метроBFM.ru вчера в 17:57

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях. В результате ливня прекратил работу Национальный архив США.
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Вода в Белом доме, метро и на дорогах: последствия мощного ливня в Вашингтоне

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РБКвчера в 16:11

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ТАССвчера в 11:49
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