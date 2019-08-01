Армия и оружие
В Вашингтоне подтвердили, что поддерживают сирийских боевиковОбщественная служба новостей 09:23
Вашингтон действительно ведёт подготовку бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии. Об этом рассказали в пресс-службе коалиции, которую возглавляют США, передаёт РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол
Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак»
В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.
Обновлено в 07:36
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.
Обновлено в 13:48
Политика
МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17
Малайзия призвала мировое сообщество отказаться от голословных обвинений России в причастности к катастрофе малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году в Донецкой области.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Армия и оружие
Шаманов рассказал о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ
По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.
Обновлено в 17:30
Политика
Трамп оценил свой разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:13
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Обновлено в 15:24
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Наука
Древний храм с сокровищами обнаружили в водах Нила
Археологи обнаружили неизвестные храмы с сокровищами, которые находились в древнем городе Гераклионе, затопленного водами Нила.
Обновлено в 10:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Сети высмеяли решение Ляшко и Кличко объединиться против Зеленского
Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к решению мэра Киева Виталия Кличко и главы "Радикальной партии" Олега Ляшко объединить свои силы в борьбе против президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:15
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Обновлено в 15:42
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Игры
Анонсирована карточная версия игры Cyberpunk 2077
CD Project RED анонсировала карточную версию Cyberpunk 2077 с подзаголовком Afterlife.
Обновлено в 11:18
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Футбол
«Спартак» дозаявил на сезон двух воспитанников «Зенита»
Оба игрока являются воспитанниками "Зенита". В предстоящем туре РПЛ "Спартак" сыграет с московским "Динамо".
Обновлено в 10:11
Наука
В США создали «робота-таракана» для поисково-спасательных операций
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Общество
Трех косаток из «китовой тюрьмы» отправят к месту выпуска
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.
Обновлено в 12:26
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Врачи рассказали, при каких болезнях купание противопоказано
Врачи из министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, при каких заболеваниях человеку противопоказано плавание в водоемах.
Обновлено в 15:04