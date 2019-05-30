Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»РИА Новости вчера в 22:21

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы". Их заявления приведены на сайте ведомства.
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Вашингтон назвал газ США «молекулами американской свободы»

News.ru01:37

В Минэнергетики США назвали свое голубое топливо «молекулами американской свободы»

Московский Комсомолецвчера в 22:44

«Молекулы американской свободы»: в Вашингтоне расхвалили свой СПГ

РЕН ТВ00:30

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

Известия00:11

В США назвали американский природный газ «молекулами американской свободы»

Комсомольская правда00:49

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

РИА Новостивчера в 22:21

В Вашингтоне назвали природный газ США «молекулами американской свободы»

РБКвчера в 21:21
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Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

Redmi K20 может выйти в Европе под названием Xiaomi Mi 9T

Получается, что в Китае флагманы будут называться Redmi K20 и Redmi K20 Prо, а в Европе — Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.
Обновлено 27 мая в 13:05
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Экономика

В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета

Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.
Обновлено в 01:34
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
Общество

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Савченко объявила о намерении участвовать в выборах в Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что её партия примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 1 марта 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

Реальные доходы россиян продолжат падение

Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено вчера в 11:54
Футбол

Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду

Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 01:59
Футбол

Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

Обновлено в 00:54
Политика

Пожавший руку Мотороле киборг стал главным охранником Зеленского

Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель представил новейшее купе Ferrari SF90 Stradale.
Обновлено в 00:16
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Экономика

Диагноз — ОЭЗ: Счетная палата раскритиковала особые экономические зоны

Счетная палата раскритиковала работу Особых экономических зон.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в Венесуэле

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом.
Обновлено в 01:45
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